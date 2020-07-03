2020-07-02T17:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 3 июля 2020: 21% обследованных имеют антитела к COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 3 июля
Светлана ВОЛКОВА
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Тесты на антитела проводят медикам и ковид-пациентамТесты на антитела проводят медикам и ковид-пациентамФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 июля 2020 года составило 5193 человек. В том числе за сутки коронавирус подтвердился еще у 55 человек.

Сейчас под меднаблюдением находятся 1837 пациента: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 83 – в Курской городской больнице №6; 61 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 72 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 35 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1475 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

В лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера проводят исследования на наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции.

Уже выполнено более 3,5 тыс. таких ИФА обследований. У 21% проверенных есть имеются антитела Ig G, это говорит о том, что люди уже переболели COVID-19. У 2% есть антитела Ig M и Ig G, это недавно переболевшие пациенты и те, кто находится в состоянии инфицирования.

В Курской области исследования на антитела проводят в плановом режиме для имеющих риск инфицирования медицинских работников, сотрудников учреждений здравоохранения, пациентов ковидных стационаров. Экспресс-тесты на определение антител к COVID-19 делают в областной больнице и городской больнице №4 пациентам, которых доставляет скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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