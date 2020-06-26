«Андрей Варичев передал нам свою уверенность, оптимизм, стремление к инновациям»

Компания «Металлоинвест» официально объявила о переименовании АО «Михайловский ГОК» в АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева». Комбинат получил имя экс-гендиректора УК «Металлоинвест». Инициатива увековечения имени Варичева принадлежит основателю Компании Алишеру Усманову. Напомним, Андрея Варичева не стало в апреле 2020 года в возрасте 52-х лет.

Варичев родился в Орле. Окончил Московский авиационный технологический институт, работал на Байконуре, в НПО «Энергия», участвовал в сборке модуля кабины «Бурана».

В 1992 году Андрей Владимирович пришел в металлургию, где нашел свое настоящее призвание. Деятельный и инициативный, высокообразованный специалист своего дела, он занимал руководящие посты на ряде российских металлургических предприятий. А в 2005-2006 годах возглавил Михайловский ГОК. Он в разное время занимал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального директора УК «Металлоинвест», генерального директора УК «Металлоинвест». С 2013 года Варичев возглавил компанию «Металлоинвест». Награжден орденом Дружбы, званием «Почетный металлург».

При Андрее Варичеве на комбинате был запущен и реализован ряд прорывных проектов, которые позволили сохранить и приумножить конкурентоспособность предприятия даже в сложные кризисные для российской экономики периоды. Так, в 2015 году на предприятии запущена обжиговая машина №3. Это позволило увеличить мощности Компании по производству окатышей на 5 млн тонн в год. В 2018 году МГОК приступил к промышленному производству окатышей из смеси концентратов Лебединского и Михайловского комбинатов, запустил в эксплуатацию комплекс по приему концентрата (КПК).

В 2019 году на обогатительной фабрике внедрена технология тонкого грохочения, направленная на улучшение качества железорудной продукции. В настоящий момент на предприятии строится корпус дообогащения железорудного концентрата.

Огромную роль УК под руководством Андрея Варичева отводила социальной политики. Так, вот уже на протяжении десяти лет в Курской области работает программа социально-экономического партнерства Металлоинвеста с администрациями региона и города горняков Железногорска. За это время инвестиции Компании здравоохранение, образование, культуру и развитие социальной инфраструктуры региона составили более 6,5 млрд рублей.

Об Андрее Варичеве тепло вспоминают простые рабочие и его коллеги.

- Андрей Варичев был настоящим лидером Металлоинвеста, инициатором смелых проектов развития, которые вывели Компанию на новый уровень, - говорит генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Андрей Владимирович гордился тем, что в начале трудового пути в Металлоинвесте работал на Михайловском ГОКе вместе с настоящими профессионалами горняцкого дела. Сегодня Михайловский ГОК – передовое предприятие, которое продолжает активное развитие и стремится в высшую мировую лигу производителей железорудной продукции.

Управляющий директор комбината Антон Захаров отметил, что идеи и инициативы экс-гендиректора УК воплотились в каждом проекте и передовой технологии:

- В настоящее время на комбинате завершается строительство первой очереди уникального дробильно-конвейерного комплекса, запущены высокопроизводительные экскаваторы и самосвалы, реализуется комплексная программа повышения качества продукции, активно внедряются технологии автоматизации и цифровизации. Андрей Владимирович передал нам свою уверенность, оптимизм, стремление к инновациям и гордость за Компанию. Успешная работа и продолжение всех начинаний Андрея Владимировича будут лучшей благодарной памятью о нем.