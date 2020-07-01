Коронавирус в Курске, последние новости на 1 июля 2020: в регионе испробовали новую методику лечения COVID-19

В Курской области гостиницы работают при соблюдении всех санэпиднорм. В музеях проводятся индивидуальные и групповые экскурсии группами не более пяти человек с соблюдением дистанции в два метра между посетителями и персоналом.

Карантин для взъезжающих из других регионов РФ, сообщать о себе не нужно. Для въезжающих из-за рубежа карантин действует, в этом случае человек обязан сообщить о себе по телефону "горячей линии" или в Роспотребнадзор.

Фитнес-клубы и физкультурно-спортивные клубы региона снова работают, но с загрузкой не более 25% от своей пропускной способности. Как правило заниматься здесь можно по предварительной записи. Но каждая организация сама вправе решать, как соблюдать ограничения.

В спортклубах также обязаны проводить дезинфекцию, влажная уборка положена два раза в день, а перед закрытием проводится обработка всех поверхностей. Сотрудникам должны в течение дня и перед началом работы мерить температуру.

Также должна соблюдаться дистанция полтора метра, а сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

Бассейны пока закрыты.

В регионе действует масочный режим.

Новую методику введения плазмы крови впервые применили в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко для лечения пациентов с COVID-19.

- На Курской областной станции переливания крови сейчас заготавливают плазму крови от доноров, в крови которых есть антитела к COVID-19. Плазму в дальнейшем будем использовать для лечения тяжелобольных. Первый такой пациент уже есть в инфекционной больнице. Женщине, находящейся в тяжелом состоянии на неинвазивной искусственной вентиляции легких, ввели две дозы, - рассказал Андрей Викторович.

Стать донором плазмы могут здоровые люди без признаков ОРВИ, донация крови невозможна для людей, которые были в контакте с больными COVID-19.

В регионе заготовили 17 доз антиковидной плазмы. Их будут направлять их в стационары по запросу.

Рекомендации по применению плазмы крови опубликованы в 7-й версии издания Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».