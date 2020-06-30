Коронавирус в Курске, последние новости на 30 июня 2020: в регионе работают телефоны "горячей линии"

В Курской области продолжают работать телефоны "горячей линии", по которым можно выяснить все интересующие вопросы о коронавирусе и режиме повышенной готовности, действующем в регионе.

8-800-2000-112 — телефон федеральной горячей линии;

(4712) 32-43-19, +7-920-727-06-89 — телефоны областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко (круглосуточно);

(4712) 58-71-86 — телефон регионального Управления Роспотребнадзора по Курской области;

(4712) 70-23-28 — горячая линия для помощи пожилым гражданам в вопросах, связанных с коронавирусом и социальным обслуживанием в сложившемся положении (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00);

8-800-200-34-11 — телефон федеральной горячей линии ОНФ по вопросам помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан.