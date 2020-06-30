2020-06-29T17:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 30 июня 2020: в регионе работают телефоны "горячей линии"

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 30 июня
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе действует масочный режимВ регионе действует масочный режимФото: Из архива КП.
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В Курской области продолжают работать телефоны "горячей линии", по которым можно выяснить все интересующие вопросы о коронавирусе и режиме повышенной готовности, действующем в регионе.

8-800-2000-112 — телефон федеральной горячей линии;

(4712) 32-43-19, +7-920-727-06-89 — телефоны областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко (круглосуточно);

(4712) 58-71-86 — телефон регионального Управления Роспотребнадзора по Курской области;

(4712) 70-23-28 — горячая линия для помощи пожилым гражданам в вопросах, связанных с коронавирусом и социальным обслуживанием в сложившемся положении (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00);

8-800-200-34-11 — телефон федеральной горячей линии ОНФ по вопросам помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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