Как курянам оформить кредит в Сбербанке не выходя из дома?

Самое важное во время самоизоляции избавиться от мрачных мыслей в духе «когда же все это закончится?» - не тратьте свою энергию просто так. Лучше ответьте на вопрос: чем давно хотели бы заняться лично вы? Воспринимайте период ограничений - как время новых возможностей. Мы же можем подсказать вам несколько полезных вариантов:

- Сделайте ремонт. Проведя больше месяца в квартире или доме, устроив генеральную уборку и пару косметических, вы наверняка готовы к решительному шагу - изменить окружающую вас обстановку. Это может быть кардинальная перестройка: почему бы не снести стену и объединить кухню и гостиную? Или же можно добавить какие-то штрихи: поменять обои, купить другие шторы, поставить новую мебель. Реализуйте самые смелые желания!

- Создайте свое место «энергии». Нет-нет, мы не предлагаем вам ничего мистического. Когда работа или учеба становятся удаленными, путь многих людей значительно сокращается: от дивана до компьютера. Самый дальний поход - на кухню. В таких условиях ваша квартира может превратиться в сонное царство. Поэтому нужно место, где вы будете наполнять себя энергией. Почему бы не установить у себя дома компактный тренажер? Поверьте те силы, что вы потратите, занимаясь на нем, вернутся к вам в двойном объеме.

- Станьте лучшей версией себя. Когда начальство далеко от вас, порой, проще скрыть какой-то недочет, но в то же время сложнее и доказать качество своей работы. Относительно скоро все вернется на круги своя. Но каким предстанете вы? Время самоизоляции можно потратить на улучшение своих компетенций. Если для работы дома вам нужна более современная техника или программное обеспечение - обновите их. Вам и самому будет проще трудиться. А руководство оценит результат. Или пройдите курсы повышения квалификации. Выбор сегодня огромен. Можно найти и бесплатные варианты, но даже если уроки стоят денег, помните, что хорошее образование всегда окупится.

Если ваши планы столь же глобальны, то вам потребуется определенный бюджет на их реализацию.

Благо, банк защищает своих клиентов и предоставляет им возможность получить дополнительную поддержку и защиту на случай недобровольной потери работы – потребительский кредит возможно оформить с программой, по которой в случае недобровольной потери работы клиенту буду выплачены 4 ежемесячных платежа по кредиту, что позволит найти работу, не отвлекаясь на поиск денег для осуществления платежей по кредиту.

Давайте подробнее разбираться: как проще и безопаснее оформить потребительский кредит?

Шаг 1. Определяемся с целью

В зависимости от того, какие перед нами стоят задачи, можно подобрать подходящий кредит в соответствующем разделе. Для молодежи и пожилых людей , например, отлично подходит вариант с поручителем. Можно получить займ на образование с господдержкой. Но сегодня, предлагаем, рассмотреть наиболее универсальный вариант - кредит на любые цели - тем более, что и оформить его проще всего.

Шаг 2. Знакомимся с условия

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Можно сразу щелкнуть кнопку «Оформить онлайн» на сайте банка, перейти в личный кабинет Сбербанк Онлайн и начать подбор комфортных условий кредита. Об этом мы расскажем чуть позже.

Но если вы не любите спешить, рассчитать примерный график платежей можно заранее на странице кредита. Вы сами выбираете сколько вам нужно средств и за какое время вы хотели бы погасить займ. Процентная ставка и ежемесячный платеж рассчитаются автоматически.

Шаг 3. Остались вопросы?

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Когда речь заходит о финансовых операциях, знать хочется как можно больше. Например, какой срок рассмотрения заявки на кредит в Сбербанке? Сразу ответим: максимум 2 рабочих дня, но обычно гораздо быстрее - всего несколько минут.

Ответы на этот и многие другие вопросы, вы можете найти в специальном разделе. Здесь разобраны мельчайшие нюансы.

Шаг 4. Действуем!

Решились взять кредит? Подать заявку можно в Сбербанк Онлайн - в разделе «Кредиты» .

Вариант «Онлайн»

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Разберем подробнее работу интернет-сервиса. Здесь в первую очередь вам предложат выбрать условия кредита. Но так как вы уже все изучили на сайте банка, то заполните их быстро. Рядом с суммой ежемесячного платежа появится график погашения кредита.

Для постоянных клиентов доступны персональные предложения - они, как правило, выгоднее стандартных. Здесь же вы сможете подключить финансовую защиту.

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Что удобно, никакие документы не нужны - достаточно заполнить электронную анкету. Указать паспортные данные, адрес, телефон и доход. Всё! Заявка уходит на рассмотрение. Как только ее одобрят, деньги зачисляют на вашу банковскую карту.

Все стадии будут отражаться в вашем лично кабинете.

Вариант «Офлайн»

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При оформлении заявки на кредит в офисе Сбербанка, многое зависит от суммы займа: в некоторых случаях достаточно только паспорта, в других потребуются также справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки.

Подробнее об условиях получения кредита на любые цели, можно прочесть на официальном сайте банка.

Если вы оформили займ в офисе банка - тогда вам вскоре придет СМС с результатом.

Важно!

Просим вас соблюдать меры безопасности, масочный режим и дистанцию - это важно, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких. Офисы Сбербанка в Курске и области работают по обычному графику. Уточнить режим можно по номерам «горячей линии» 900 или 8-800-555-55-50 или на сайте банка.

Шаг 5. Как получить деньги по одобренной заявке?

Получить деньги можно в течение 30 дней с момента одобрения. Их зачислят за день после одобрения и подписания документов.

Например, если вы получаете зарплату или пенсию на счета, открытые в Сбербанке, деньги могут быть зачислены туда же. Впрочем, на этапе оформления можно выбрать и другую карту. Но она должна быть дебетовой и открытой в регионе выдачи займа. Здесь можно подробнее прочесть про требования к карте.

Помните!

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Ежемесячные платежи по кредиту можно не только в офисе банка или через терминалы, но и в Сбербанк Онлайн - это удобно и сэкономит вам время. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

Чтобы оформить досрочное или частично досрочное погашение, зайдите в раздел «Кредиты» и выберите вкладку «Досрочное погашение». Укажите счет списания, дату списания и сумму - подтвердите заявку по СМС. Готово!

В ТЕМУ

Сбербанк поддержал жителей Курской области, чьи доходы резко упали из-за пандемии коронавируса. Банк не только предоставляет кредитные каникулы, но и предлагает гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации. Клиенты могут получить отсрочку по кредиту на 6 месяцев. Подробнее об этом вы можете прочесть на официальном сайте банка.