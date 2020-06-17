2020-06-17T10:16:20+03:00
Общество

С 1 июля в Курской области вводится маркировка на ряд товаров

В частности речь идет о сигаретах, обуви и лекарствах
Светлана ВОЛКОВА
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Маркировка поможет распознать контрафактМаркировка поможет распознать контрафактФото: Светлана ВОЛКОВА
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C 2019 года в России стартовал проект по маркировке обуви. Изначально она должна была стать обязательной для всех участников рынка с 1 марта текущего года, но дату перенесли на 1 июля. С этого дня введут также обязательную маркировку на сигареты и лекарства, до конца года – на некоторые группы товаров, которые по статистике чаще всего подделывают.

- В Курской области уже зарегистрировались восемь производителей обуви и 431 представитель оптовой и розничной торговли. По табаку производителей нет, по продаже — 481 предприятие. До 1 июля они имеют право реализовывать немаркированные остатки. Об этом мы активно информировали участников оборота, в том числе через органы местного самоуправления. Так что процесс идет, – рассказывает и.о. председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Вера Дьяконова.

Маркировать продукцию в Курской области начали с 2018 года. Тогда в список обязательной к маркировке продукции попали меховые изделия. С каждый годом перечень товаров расширяется. Все участники оборота должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки на сайте честныйзнак.рф. Там же можно уточнить и узнать сроки обязательной маркировки продукции.

Покупатели с помощью бесплатного приложения «Честный ЗНАК» смогут сканировать уникальные цифровые коды на упаковке и получать информацию: где и из чего произведен товар, легально ли попал в оборот. Приложение также распознает штрихкоды и условные обозначения на упаковке, что позволяет понять, как ухаживать за изделием, если это необходимо.

Маркировка продукции дает возможность отслеживать и контролировать весь путь товара от производителя к покупателю. Она исключает попадание в оборот контрафакта, потому что при любом нарушении система сразу получает полные сведения о товаре и нарушителе, а затем передает их в надзорные органы

ИСТОЧНИК KP.RU

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