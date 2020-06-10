60 лет непрерывного движения вперед

10 июня в Железногорске Курской области торжественно открыли памятник Фролу Кемайкину, бригадиру легендарной экскаваторной бригады, которая подняла из недр Михайловского месторождения первый ковш железной руды.

Одна из тысяч легендарных трудовых историй

Бюст первопроходцу работы архитектора Андрея Шипунова будет напоминать железногорцам не только историю Михайловского горно-обогатительного комбината, но и славную историю основания города горняков.

Трудовая биография Фрола Кемайкина – одна из тысяч легендарных историй первооткрывателей уникального месторождения. В 1943 году Фрол начал свой трудовой путь в кузнице в селе Папулево Ичалковского района Мордовской АССР. Отслужив срочную на Балтийском флоте Кемайкин вернулся в родное село, а затем окончил курсы экскаваторщиков и работал в разных регионах СССР. А в 1958 году как высококлассный специалист–экскаваторщик получил приглашение и приехал на разработку Михайловского месторождения КМА.

10 июня 1960 года его экскаваторной бригаде посчастливилось поднять первый ковш руды уникального месторождения. А спустя шесть лет, в марте 1966 года, Фрол Сергеевич удостоился почетного звания Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот» и ордена Ленина.

Освоение курской «магнитки» было трудным делом. Рабочие и специалисты, как и Кемайкин, съехавшиеся сюда со всех концов Советского Союза, трудились в непростых геологических условиях.

Передовая бригада экскаваторщиков и первый директор Михайловского железорудного комбината Иван Митрофанов

Горняки-первопроходцы до сих пор вспоминают, как в зыбучей трясине на дне карьера застревала техника, как сложно было работать в в непогоду.

— Если бы мы приостановили работу, случилось бы непоправимое: рабочие разъехались бы, техника стояла бы без дела, ржавея, карьер был бы затоплен грунтовыми водами, о настрое людей и говорить нечего – было бы полное разочарование. Страна не получила бы миллионов тонн богатой курской руды, - вспоминал первый директор рудника Иван Митрофанов.

Большая руда

Трудовые достижения давались во многом за счет огромного энтузиазма, граничащего с героизмом. Так, впечатления от трудового подвига первопроходцев Михайловского карьера положены в основу известной повести Георгия Владимова «Большая руда», которая была написала в 1960 году и стала одним из манифестов «шестидесятников». А в 1964 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Василия Ордынского.

60-летие со дня добычи первой руды – это особый праздник как для железногорцев, так и для всех жителей Курской области. В этот день вспоминают непростой путь, пройденный за все эти годы – от первого ковша железной руды до предприятия-гиганта с мировой славой, занимающего сегодня первое место в России по выпуску железорудных окатышей.

Масштабы разработок впечатляют – за это время на Михайловском месторождении добыто свыше полутора миллиардов тонн руды, а глубина карьера в настоящий момент составляет 385 метров.

Сейчас на уникальном по богатству месторождении идет строительство дробильно-конвейерного комплекса, с помощью которого будут доставлять руду из самых нижних горизонтов.

С учетом огромных размеров карьера конвейер должен будет обеспечить высоту подъема в 215 метров. Руду по нему будут поднимать на поверхность под углом в 37 градусов. Технология такова – одна лента поднимает породу вверх, другая – прижимает.

Современные машины на службе горняковФото: предоставлено пресс-службой

Нововведение значительно повысит эффективность горно-транспортного комплекса.

Сегодня в карьере круглосуточно кипит работа. Современные сильные машины добывают руду. В составе компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК реализует масштабные проекты развития, Комбинат выпускает целый спектр железорудной продукции, которая пользуется спросом по всему миру.

Основа экономики региона

Нынешний МГОК – это градообразующее предприятие. Город горняков Железногорск возник в Курской области именно благодаря разработке Михайловского месторождения. Сегодня это молодой и цветущий город, а железногорские династии поколениями трудятся на комбинате.

Бюджетообразующее предприятие создает основу экономики региона, внося большой вклад в развитие социального сектора, здравоохранения, образования, всех направлений социально-экономического развития Курской области.

Так, вот уже на протяжении десяти лет в Курской области ежегодно заключается Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией региона, Железногорска и компанией «Металлоинвест», которое включает в себя целый ряд направлений – от строительства социальных объектов до поддержки волонтерских проектов и гражданских инициатив. На 2020 год объем финансирования данного соглашения составит 1,5 млрд рублей.

Принцип непрерывного движения вперед – один из основополагающих для горняков – строго соблюдается во все времена. Сегодня курская руда - в металле, из которого сооружены мост на остров Русский во Владивостоке, вокзальный комплекс Олимпийского парка в Сочи, и даже мобильная башня обслуживания космодрома «Восточный»!