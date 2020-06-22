Конкурс профмастерства проходит на МГОКе

Конкурсы профессионального мастерства на Михайловском ГОКе проходят регулярно. Так, на днях на предприятии стартовал внутренний этап корпоративного состязания.

Первые участники конкурса на лучшего по профессии - монтеры пути управления железнодорожного транспорта комбината. По условиям конкурса сначала прошел этап, когда участники должны были продемонстрировать знание теории в сфере охраны труда и технической документации, а затем практику –заменить накладки на стыке железнодорожных путей.

Ведущий специалист управления железнодорожного транспорта Александр Кадуцкий отметил, что при подведении результатов работы конкурсантов учитывались несколько факторов. В частности четкое соблюдение технологического процесса, мер безопасности, качество и время сборки стыковых соединений.

Первое место из восьми монтеров пути занял Сергей Алдушин, вторым стал Константин Простота, третьим - Николай Сорокин.

Константин Простота рассказал, что принимать участие в таких конкурсах, ему интересно:

- Это возможность узнать для себя что-то новое и поделиться с коллегами своим знаниями и умениями.

Теперь Сергей Алдушин и Константин Простота примут участие в корпоративном этапе турнира профессионалов Металлоинвеста. Он пройдет в августе.