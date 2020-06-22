В Курской области начальника отдела полиции обвиняют в госизмене

Сотрудники УФСБ задержали начальника районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова. 39-летнего подполковника подозревают в сотрудничестве с СБУ, сообщили в Центре общественных связей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена").

Дмитрий Борзенков был привлечен к секретному сотрудничеству одним из подразделений Службы безопасности Украины, считают в ведомстве. В УФСБ настаивают на том, что полицейский по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Дмитрий Александрович родился 1 июля 1981 года в Курске. С сентября 1988 года по июнь 1998 года обучался в средней школе номер 23 в Железнодорожном округе Курска. Образование - высшее. В 2003 году окончил Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации "Юрист". Женат, воспитывает дочь. В органах внутренних дел РФ с 15 августа 1998 года. С 25 февраля по 15 апреля временно исполнял обязанности начальника ОМВД России по Золотухинскому району, затем был утвержден в этой должности. Награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" 3-х степеней, медалью "За доблесть в службе". Неоднократно поощрялся руководством УМВД России по Курской области, ОМВД России по Золотухинскому району. Действующих дисциплинарных взысканий не имеет.

Напомним, приказом УМВД России по Курской области от 15 апреля 2020 года Борзенков был назначен на должность начальника ОМВД России по Золотухинскому району.

- Руководством УМВД по Курской области назначена служебная проверка в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова. По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировала "КП" ситуацию руководитель пресс-службы УМВД региона Лилия Каменева.

Подполковнику полиции грозит до 20 лет колонии.