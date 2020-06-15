Под Курском поисковики подняли останки пятерых советских солдат

13 июня поисковые отряды «Курган» и «Курский фронт» провели поисковую разведку в селе Богородицкое Касторенского района. Подняты останки пятерых советских солдат, погибших при обороне Касторного 1-3 июля 1942 года. Найден стандартный медальон и запечатанная гильза, которые будут отправлены на экспертизу.

Здесь на пути рвавшихся к Дону и Воронежу немецких дивизий (9-я танковая и 377 пехотная) стояли насмерть подразделения 284 стрелковой дивизии подполковника Батюка и артиллеристы 3-й и 4-й истребительных бригад. Ценой больших потерь советские бойцы и командиры на три дня задержали ударные немецкие части и дали возможность командованию организовать оборону на новых рубежах.

Курские поисковики начали работать в Касторенском районе два года назад, когда в районе села Ольховатка были подняты останки четверых советских солдат, установлено имя одного из них, Порохина Михаила Ивановича из Челябинской области. Сегодня в Храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Касторное подготовлены к торжественному захоронению останки 35 советских солдат и офицеров. Настоятель храма отец Алексий совершает поминальные богослужения по погибшим защитникам Родины.

Установлены имена троих солдат:

Сысоев Михаил Андреевич, 1923 г.р. - из Карелии,

Филатов Петр Степанович 1923 г. р. - из Томской области

Морозов Владимир Иванович 1911 г.р. - из Новосибирской области

Все бойцы числятся пропавшими без вести. Ведется розыск родственников. На экспертизе в лаборатории «Солдатский медальон» в Москве находится один медальон и два документа.

Как только позволит эпидемиологическая обстановка, будет проведено торжественное захоронение погибших в поселке Касторное бойцов и командиров.

Поисковики выражают благодарность за содействие в работе С.В. Цеценко, на землях фермерского хозяйства которого проводился поиск.