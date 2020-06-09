2020-06-08T15:25:41+03:00
Общество

Обстановка в Курской области на 9 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

В регионе прогнозируют сильную жару и обрывы ЛЭП
Светлана ВОЛКОВА
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Класс пожарной опасности вырастетКласс пожарной опасности вырастетФото: Светлана ВОЛКОВА
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9 июня в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточной четверти ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура по области ночью 14-19º, днем 27-32º.

Метеорологическая дальность видимости 5000 метров.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 3561 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха в Курской области не зарегистрировано.

9 июня на всей территории области прогнозируется 3-й класс пожарной опасности.

9 июня в Курской области запланирована работа 13 ОГ КЛХ Курской области по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Суджанский, Солнцевский, Советский, Хомутовский, Щигровский районы).

8 по 13 июня в Курской области ожидается аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:

-трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 2 ДТП), количество ДТП уменьшилось на одно.

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа.

Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Рыльском, Хомутовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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