2020-06-19T13:38:27+03:00
Происшествия

Пожар в Курске на Магистральном проезде: эвакуировали 25 человек

Сообщаем подробности ЧП в Сеймском округе
Ольга ДАНИЛОВА
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Возгорание произошло в комнатеВозгорание произошло в комнатеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Как уже сообщала КП, в 11:36 19 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в комнате на Магистральном проезде в г. Курск.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №6, ПСЧ №12, ПСЧ №20 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 11:40 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:44, ликвидировано в 11:46.

Пожар произошел в комнате на пятом этаже на площади 10 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены восемь человек, из которых один ребенок. Из многоэтажки эвакуировали 25 человек, из них восемь детей.

Пожар тушили 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, 5 единиц техники.

- Сообщение о пожаре в пятиэтажке поступило на пульт службы спасения сегодня в первой половине дня. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, служб ЖКХ. По прибытию установлено, что источник огня находится на пятом этаже дома – из окна шел сильный дым. Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы: огнеборцы 12 и 20 пожарно-спасательных частей провели разведку и вывели из помещений восемь человек, среди спасенных был и ребенок – шестилетняя девочка. На всех людей надевали самоспасатели, которые помогают защитить органы дыхания от угарного газа. Еще 25 жильцов самостоятельно смогли покинуть свои квартиры. Никто из людей не пострадал.

В это время с автолестницы проводилось тушение источника огня, в квартире хозяев не было. Благодаря мастерству и оперативности пожарных беду удалось избежать – огонь не распространился на соседние помещения, пламя было ликвидировано за считанные минуты, - рассказали подробности в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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