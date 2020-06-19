2020-06-19T12:21:37+03:00
Общество

В Курской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 16 до 18 лет

Рассказываем, как получить положенные три тысячи рублей на подростка
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
На каждого подростка выплатят по три тысячи рублейНа каждого подростка выплатят по три тысячи рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

За счет областного бюджета будет оказана поддержка семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Речь идет о детях, рожденных в период с 1 августа 2002 года по 10 мая 2004 года включительно.

На каждого такого рожденного или усыновленного, взятого под опеку (попечительство) ребенка семьи смогут получить единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Прием документов уже ведется. Для получения поддержки один из родителей или иной законный представитель ребенка может обратиться в Центр социальных выплат по месту жительства или в МФЦ.

Заявление можно подать до 1 ноября этого года. Форма и перечень документов, которые необходимо предоставить:

Выплата осуществляется только на счета, открытые в российских кредитных организациях.

С заявлением предоставляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность ребенка;

3) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей).

В случае несоответствия фамилии заявителя и ребенка - копия свидетельства о заключении (расторжении) брака.

В случае подачи заявления через представителя заявителя- копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя.

В случае, если заявитель (ребенок) является иностранным гражданином - копия вида на жительство в Российской Федерации с отметкой о месте жительства на территории Курской области.

В случае отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства на территории Курской области - копия решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В случае нахождения ребенка под опекой (попечительством) - выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства).

Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов.

Из федерального бюджета в настоящее время такая поддержка не предусмотрена. Для выплаты из региональной казны средства будут изысканы путем перераспределения финансирования из других статей бюджета. Ожидается, что за данной мерой поддержки обратятся около 20 тысяч семей региона. Средства на счета родителей начнут поступать уже в начале июля

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области очередь на получение жилья по соцнайму начнет двигаться быстрее
Сегодня в реестре нуждающихся в обеспечении жильем по договорам социального найма в регионе находится более 1200 человек, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Дворовые кошки не должны оказаться в опасности!
Калужский депутат Александр Бычков обратился с открытым письмом к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву в связи с разрабатываемым нормативно-правовым документом, который закрывает доступ в подвалы домов безнадзорным кошкам
Новости 24
Курянин продал технику из съемной квартиры
В Курске на Магистральном проезде произошел пожар
Карта распространения коронавируса в Курской области 19 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области резко выросло число пневмоний
В Курске будут работать 195 избирательных участков
В Курской области школы будут строить с привлечением частных инвестиций
Курянин спас тонущего школьника
Коронавирус подтвердился еще у 77 курян
За сутки в Курске от коронавируса скончались еще два человека
Под Курском загорелся дом
В Курске в ДТП с трамваем пострадал трехлетний ребенок
В Курске на улице Овечкина закрыли движение
Районные больницы Курской области готовятся к плановому приему
Куряне смогут зажечь «Свечу памяти» онлайн
В Курске приступили к строительству зоны отдыха «Озеро Ермошкино»
Курский СК проводит проверку по факту гибели в реке подростка
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Из Курска в Симферополь вылетел первый самолет
С 22 июня в Курске будут отключать свет
Весенняя кампания «Мираторга»: засеяно более 180 тысяч гектаров земли
Из Курской области вывезли бесхозные пестициды и агрохимикаты
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Куряне стали чаще жаловаться по вопросам потребкредитования
Часть Курска останется без горячей воды
В центре Курска изменили порядок движения транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 июня 2020 года составило 4256 человек
Под Курском в реке утонул подросток