В Курской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 16 до 18 лет

За счет областного бюджета будет оказана поддержка семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Речь идет о детях, рожденных в период с 1 августа 2002 года по 10 мая 2004 года включительно.

На каждого такого рожденного или усыновленного, взятого под опеку (попечительство) ребенка семьи смогут получить единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Прием документов уже ведется. Для получения поддержки один из родителей или иной законный представитель ребенка может обратиться в Центр социальных выплат по месту жительства или в МФЦ.

Заявление можно подать до 1 ноября этого года. Форма и перечень документов, которые необходимо предоставить:

Выплата осуществляется только на счета, открытые в российских кредитных организациях.

С заявлением предоставляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность ребенка;

3) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей).

В случае несоответствия фамилии заявителя и ребенка - копия свидетельства о заключении (расторжении) брака.

В случае подачи заявления через представителя заявителя- копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя.

В случае, если заявитель (ребенок) является иностранным гражданином - копия вида на жительство в Российской Федерации с отметкой о месте жительства на территории Курской области.

В случае отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства на территории Курской области - копия решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В случае нахождения ребенка под опекой (попечительством) - выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства).

Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов.

Из федерального бюджета в настоящее время такая поддержка не предусмотрена. Для выплаты из региональной казны средства будут изысканы путем перераспределения финансирования из других статей бюджета. Ожидается, что за данной мерой поддержки обратятся около 20 тысяч семей региона. Средства на счета родителей начнут поступать уже в начале июля