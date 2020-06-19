2020-06-18T19:09:35+03:00
Общество

Обстановка в Курской области на 19 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

В регионе выросла вероятность лесных пожаров
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе столбик термометра поднимется до +33В регионе столбик термометра поднимется до +33Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

19 июня в Курской области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточной четверти ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 15-20º, днем 28-33º.

Метеорологическая дальность видимости 5000 м.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

В области за сутки зарегистрировано 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 4256 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,11 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

19 июня в области прогнозируется четвертый, в Поныровском районе – третий класс пожарной опасности.

19 июня в Курской области запланирована работа 20 оперативных групп:

- 13 ОГ КЛХ Курской области по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Суджанский, Солнцевский, Советский, Хомутовский, Щигровский районы).

6 ОГ ФГБУ "Центрально-Черноземного государственного заповедника им. проф. В.В. Алехина" (в Курском, Медвенском, Пристенском, Обоянском, Мантуровском, Горшеченском районах).

Одна ОГ Брянского филиала ФГАУ «Оборонлес Министерства обороны РФ» (в Курском районе).

В связи с прогнозируемым в области 4-м классом пожарной опасности существует риск возникновения природных пожаров

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не-оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:

- трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть ДТП.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано шесть ДТП), количество ДТП не изменилось.

19 июня существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дворовые кошки не должны оказаться в опасности!
Калужский депутат Александр Бычков обратился с открытым письмом к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву в связи с разрабатываемым нормативно-правовым документом, который закрывает доступ в подвалы домов безнадзорным кошкам
Новости 24
Под Курском загорелся дом
В Курске в ДТП с трамваем пострадал трехлетний ребенок
В Курске на улице Овечкина закрыли движение
Районные больницы Курской области готовятся к плановому приему
Куряне смогут зажечь «Свечу памяти» онлайн
В Курске приступили к строительству зоны отдыха «Озеро Ермошкино»
Курский СК проводит проверку по факту гибели в реке подростка
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Из Курска в Симферополь вылетел первый самолет
С 22 июня в Курске будут отключать свет
Весенняя кампания «Мираторга»: засеяно более 180 тысяч гектаров земли
Из Курской области вывезли бесхозные пестициды и агрохимикаты
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Куряне стали чаще жаловаться по вопросам потребкредитования
Часть Курска останется без горячей воды
В центре Курска изменили порядок движения транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 июня 2020 года составило 4256 человек
Под Курском в реке утонул подросток