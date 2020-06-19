Обстановка в Курской области на 19 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП
19 июня в Курской области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточной четверти ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 15-20º, днем 28-33º.
Метеорологическая дальность видимости 5000 м.
Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).
В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.
В области за сутки зарегистрировано 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 4256 человек).
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,11 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.
19 июня в области прогнозируется четвертый, в Поныровском районе – третий класс пожарной опасности.
19 июня в Курской области запланирована работа 20 оперативных групп:
- 13 ОГ КЛХ Курской области по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Суджанский, Солнцевский, Советский, Хомутовский, Щигровский районы).
6 ОГ ФГБУ "Центрально-Черноземного государственного заповедника им. проф. В.В. Алехина" (в Курском, Медвенском, Пристенском, Обоянском, Мантуровском, Горшеченском районах).
Одна ОГ Брянского филиала ФГАУ «Оборонлес Министерства обороны РФ» (в Курском районе).
В связи с прогнозируемым в области 4-м классом пожарной опасности существует риск возникновения природных пожаров
Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не-оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:
- трасса М-2 «Крым»:
Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).
- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:
Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).
- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:
Тимский р-н (72-74 км);
Курский р-н (14-15 км).
За прошедшие сутки зарегистрировано шесть ДТП.
По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано шесть ДТП), количество ДТП не изменилось.
19 июня существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU