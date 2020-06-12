Обстановка в Курской области на 12 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

12 июня в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер во-сточной четверти ночью 3-8, днем 8-13 м/с. Температура: - по области ночью 16-21º, днем 29-34º.

Метеорологическая дальность видимости 5000 метров.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 3769 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

12 июня в области прогнозируется третий класс пожарной опасности.

12 июня в Курской области запланирована работа 13 ОГ КЛХ Курской области по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Суджанский, Солнцевский, Советский, Хомутовский, Щигровский районы).

Опасные метеорологические явления: до 13 июня в Курской области ожидается аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не-оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств, погодными условиями (аномально-жаркая погода):

- трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП.

По сравнению с предыдущими сутками (ДТП не зарегистрировано), количество ДТП увеличилось на одно по данным МЧС.

12 июня возможно увеличение количества ДТП в Курской области.

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа.

Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Глушковском и Черемисиновском районах.