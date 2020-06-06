Обстановка в Курской области на 6 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП
6 июня будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 10-15º, днем 22-27º.
Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м., при тумане до 1000 м.
Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).
В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.
На территории области за сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 3357 человек). Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха в Курской области не зарегистрировано.
6 июня в области ожидается 2-й класс пожарной опасности.
Геомагнитная обстановка в норме.
Сохраняется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (АППД-вероятность~0,4), связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств, погодными условиями (ночью и утром местами туман):
-трасса М-2 «Крым»:
Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).
- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:
Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).
- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:
Тимский р-н (72-74 км);
Курский р-н (14-15 км).
За прошедшие сутки зарегистрировано два ДТП.
По сравнению с предыдущими сутками (ДТП не зарегистрировано), количество ДТП увеличилось на два.
6 июня возможно увеличение количества ДТП в Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU