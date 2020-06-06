2020-06-05T14:59:00+03:00
Общество

Обстановка в Курской области на 6 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

В регион приходит жара
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области столбик термометра поднимется до +27В Курской области столбик термометра поднимется до +27Фото: Светлана ВОЛКОВА
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6 июня будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 10-15º, днем 22-27º.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м., при тумане до 1000 м.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 3357 человек). Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха в Курской области не зарегистрировано.

6 июня в области ожидается 2-й класс пожарной опасности.

Геомагнитная обстановка в норме.

Сохраняется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (АППД-вероятность~0,4), связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств, погодными условиями (ночью и утром местами туман):

-трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано два ДТП.

По сравнению с предыдущими сутками (ДТП не зарегистрировано), количество ДТП увеличилось на два.

6 июня возможно увеличение количества ДТП в Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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