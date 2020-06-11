2020-06-11T12:46:21+03:00
Общество

Под Курском учитель спас тонущего ребенка

Игорь Бойку вернул к жизни школьника двумя циклами искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
Ольга ДАНИЛОВА
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Игорь поднял ребенка с самого днаИгорь поднял ребенка с самого днаФото: предоставлено пресс-службой
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Хорошая подготовка и самообладание помогли Игорю Бойку, педагогу дополнительного образования МБУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа», не просто спасти тонущего мальчика, но и вернуть ребенка к жизни. Этот случай произошел 10 июня приблизительно в 15 часов. В небольшой затон Игорь с сыном и дочерью приплыли на лодке. Семейный сплав начался утром день назад – стартовали из местечка Свобода. По пути зашли в небольшом затон вблизи деревни Куркино Курского района, примыкающий к реке Тускарь – здесь очень чистая вода и пляж. Планировали отдохнуть и изучить природу. На берегу напротив расположилась небольшая компания – в воде купались подростки. В какой-то момент Игорь услышал крики женщины.

- Мы сразу направились к этому месту. Попросил сына засечь время. Было где-то 14.50. Очень боялся, что не успеем, мы ведь на веслах шли. Подплыв к берегу, увидел двух девочек в затоне, которые показывали на воду – где-то в этом районе нырнул и не выплыл 12-летний парень , - рассказывает мужчина.

Игорь прыгнул с лодки. Глубина водоема в этом месте более трех метров. Нырнул до самого дна, но обнаружить ребенка не получилось. Вторая попытка оказалась успешной: удалось наткнуться на руку или ногу – на поверхность Игорь поднял мальчишку.

– Парень был уже без признаков жизни, – вспоминает тот момент Игорь. – Я стал оказывать первую помощь – сделал искусственное дыхание, непрямой массаж... После двух циклов у подростка забилось сердце.

– Перед началом реанимационных мероприятий попросил позвонить в службу спасения, чтобы сообщили об этом случае, уточнили место происшествия и вызвали скорую помощь, – рассказывает Игорь.

Очевидцы несчастного случая долго не могли объяснить сотрудникам «скорой», как правильно подъехать к затону, поэтому ребенка повезли на личном автомобиле навстречу медработникам. Сейчас мальчик находится в больнице под постоянным контролем врачей.

Спасти мальчика Игорю помогли твердые знания – он прошел курсы у специалистов Центра медицины катастроф, принимал участие в семинарах, обучался и закреплял эти основы в Курском центре туризма, Областном дворце молодежи. По словам мужчины, все делалось на автомате именно благодаря неоднократно отработанным алгоритмам.

- Спасатели еще раз напоминают – ни при каких условиях не оставляйте несовершеннолетних у водоемов одних! – говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Курской области Владимир Потанин. – Купальный сезон еще не открыт, официальные пляжи не работают, а значит не организовано дежурство обученных спасателей. Данный случай показал, насколько важно обладать знаниями оказания первой помощи. Мы благодарны Игорю Флоревичу за его неравнодушие и профессионализм. Он оказался в нужное время в нужном месте – только благодаря ему мальчик жив. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о награждении героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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