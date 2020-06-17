Музей истории и трудовой славы МГОКа пополнился уникальными экспонатами

Уникальными находками, возраст которых около 200 миллионов лет, пополнился музей истории и трудовой славы Михайловского ГОКа.

Причудливые моллюски - аммониты, белемниты и грифеи - были обнаружены на вскрышных горизонтах карьера, а в музей их доставили сотрудники геолого-маркшейдерского управления. Также музей пополнился природными минералами - , пиритами, кварцами, марказитами, а также древними кораллами.

Заведующая музеем истории и трудовой славы Михайловского ГОКа Дина Панкратова говорит, что принесенные гидрогеологами образцы станут изюминкой экспозиции:

- На такие вещи посетители всегда обращают внимание, останавливаются, чтобы детально их рассмотреть. Сложно представить, что на месте нашего карьера и города когда-то было море. А найденные раковины древних моллюсков - прямое доказательство этому.

Главный гидрогеолог - начальник гидрогеологического участка геолого-маркшейдерского управления МГОКа Анастасия Степанова говорит, что такие находки попадаются почти каждый день:

- Мы встречаем различные породы, образцы, мимо которых невозможно пройти. Самые интересные экземпляры земля хранит в юрских отложениях. Здесь мы находим отпечатки листьев, древесины.

Геологи комбината тесно сотрудничают с экспертами Белгородского Государственного Университета, чтобы узнать более детально о найденных экспонатах.

А каждый из новых экспонатов музея даст возможность посетителям воочию увидеть древних обитателей и узнать, что было раньше на месте города горняков и карьера комбината.