В Курске корпус БСМП переоборудуют под прием коронавирусных больных

Больница скорой медицинской помощи после перепрофилирования уже принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они размещаются в терапевтическом корпусе, там развернуто 260 мест. К приему пациентов с COVID-19 готовят хирургический корпус.

Ранее открыть переоборудованный корпус планировалось к 15 июня, но по просьбе главного врача руководителями принято решение перенести срок завершения работ на несколько дней, чтобы провести качественный ремонт, который позволит больнице функционировать в плановом режиме после завершения пандемии.

- В хирургическом корпусе планируем открыть первичное сосудистое отделение, здесь будет установлен ангиограф. Раз уж проводим такой капитальный ремонт, которого в учреждении не было 15 лет, то с прицелом на будущее. А пока для работы в режиме ковидного стационара здесь будет оборудовано 325 мест, к 186 из них подведут кислород, откроем и реанимационные койки. У нас есть 280 свободных мест для пациентов с COVID-19, поэтому можем дать строителям еще время для подготовки корпуса БСМП, – рассказал Андрей Белостоцкий.

В начале июля здесь появится компьютерный томограф, его закупают за счет регионального бюджета, а сейчас готовят площадку для установки этого медицинского оборудования. В целом на ремонтные работы в медучреждениях и закупку оборудования выделено около 1,5 млрд рублей.

Работы по подготовке мест для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируется проводить также в госпитале для ветеранов войн и больнице №4 Курска. В городской больнице №4 на сегодняшний день работает инфекционный стационар, там размещаются пациенты с ОРВИ, пневмониями.

- Планируем перепрофилировать это отделение под прием больных с коронавирусом, создать 60 мест. Сейчас пациенты, которые поступают к нам по скорой помощи, проходят экспресс-тестирование на антитела. Мы провели уже около 250 таких тестов. Если выявляется ковид, направляем в специализированные стационары, в ином случае продолжаем лечение у нас, – рассказал главный врач больницы Александр Лашин.

По данным оперативного штаба на 7:30 17 июня, в Курской области всего зарегистрирован 4181 (+63) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 37 женщин и 26 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 18 человек, 50-64 года – 29 человек, старше 65 лет – 10 человек.