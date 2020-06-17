Курянин вытащил из воды 73-летнюю соседку, которая едва не утонула во время купания

Для Александры Ивановны, жительницы поселка Теткино Глушковского района, 16 июня 2020 года стал вторым Днем рождения. Во время купания в реке Сейм она едва не утонула. К счастью, на помощь вовремя пришел сосед, Василий Федорович Мищенко.

- В жаркий день я решил искупаться, - вспоминает курянин, - на берегу встретил соседей, Александра Ивановна плавала неподалеку. Буквально через несколько минут женщина пропала из вида. Мы огляделись по сторонам и заметили, как течением молниеносно уносило ее вниз по реке.

Василий Мищенко всю жизнь живет в этом месте, хорошо плавает и знает особенности водоема. Дело в том, что чуть ниже берега сильный водоворот, выбраться из которого достаточно сложно. Недолго думая, курянин поплыл за женщиной. Она, уже практически без признаков жизни, плыла по течению. Вместе с соседом мужчины вытащили Александру Ивановну на берег. Пульс у нее почти не прощупывался, ее спаситель провел необходимые реанимационные мероприятия для того, чтобы привести пострадавшую в чувства. К ней постепенно возвращалась жизнь. Как назло, ни у кого из находившихся на берегу отдыхающих не оказалось телефонов. Мужчина добежал до дома, который, к счастью, находится неподалеку, вызвал скорую медицинскую помощь.

- Слава Богу, Александра Ивановна сильно не пострадала, - с радостью говорит Василий Фёдорович, - на лбу осталась гематома, видимо, ударилась, когда вода уносила ее от берега.

Пострадавшая женщина 1947 года рождения получила необходимую помощь. И она и ее родные горячо благодарили своего спасителя за то, что, не побоявшись водной стихии, рискуя собственной жизнью, он бросился ей на помощь.

Кстати, на счету Василия Федоровича это уже третья спасенная жизнь.

- Так получается, что неоднократно я становился свидетелем и участником спасения, - делится воспоминаниями курянин, - я никогда не остаюсь в стороне, так как не боюсь воды, уверен в своих силах и отлично плаваю.

Подвигами свои поступки наш герой не считает, ведь прийти на помощь тем, кто в ней нуждается – святая обязанность каждого.

В этом году на водоемах Курской области уже имели место и трагические случаи, немало и примеров спасения. Зачастую люди не рассчитывают свои силы, отплывают далеко от берега, не знают особенностей водоема, купаются в необорудованных местах, где не организовано дежурство спасателей. К счастью, есть неравнодушные люди, те, кто не пройдет мимо, для кого не бывает чужой беды.

Главное управление МЧС России по Курской области призывает курян купаться исключительно на официальных пляжах, соблюдать все меры осторожности при нахождении на воде, а в случае опасности не оставаться безучастным, позвонить в службу спасения по телефонам «101» и «112».