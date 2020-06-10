Под Курском в природоохранной зоне все же построят поселок

В обладминистрации прошло совещание по жилищному вопросу в деревне Кукуевка, где возвели частные дома в охранной зоне заповедника имени В.В. Алехина. Речь шла об оформлении жилых домов в охранной зоне заповедника.

Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Правительство РФ направило на доработку в Минприроды России проект Положения об охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы. Срок исполнения – июнь 2020 года. После внесения изменений проект постановления будет направлен на повторное согласование. Документ позволит в последующем установить границы буферной зоны и режим использования земельных участков заповедника им. В.В. Алехина, рассказали в администрации региона.

- Мы параллельно встречались с представителями заповедника. Они готовы согласовать те земельные участки, владельцы которых получили разрешения на строительство, но с условием передачи заповеднику региональных памятников природы, - отметил Алексей Смирнов. - Мы подобрали пять таких участков. В общей сложности - 400 гектар.

Для передачи планируются памятники природы регионального значения «Розовая долина», «Балка к юго-западу от села Кунье», «Урочище «Петрова балка» в Горшеченском районе, «Лысая гора у села Стужень» в Мантуровском районе, «Озеро Малино» в Рыльском районе. Границы некоторых из них предполагается расширить за счет прилегающих территорий. До конца июня сотрудники заповедника проведут обследование передаваемых участков.

Также на совещании обсудили ход работ по созданию в деревне Кукуевка жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Глава Курского района Андрей Телегин, сообщил, что подрядчик готов приступить к газоснабжению участков новой застройки, но для этого требуется согласование с заповедником. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании научно-технического совета. К концу июня начнется засыпка 14 улиц гранулятом.

- Это улица Курская и примыкающие к ней улицы. В целом речь идет о шести километрах, на которых расположено 41 домовладение, - отметил Андрей Телегин. - Что касается освещения, то необходимо установить порядка 115 фонарей. Из них 51 уже поменяли. Но в целях экономии бюджета Новопоселеновского совета их установили там, где уже построены домовладения и люди проживают. Работа эта продолжается.

По распоряжению губернатора комитетом по управлению имуществом Курской области проработана возможность полного освобождения от налога жителей Кукуевки, дома которых не оформлены в собственность. Бюджет Новопоселеновского совета не дополучит порядка 1 млн рублей. Роман Старовойт поручил рассмотреть вариант компенсации выпадающих доходов муниципалитета за счет областных средств.