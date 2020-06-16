Как курян обманывают финансовые мошенники?

Практически каждый день из сводок правоохранительных органов мы узнаем о новых случаях обмана граждан финансовыми мошенниками. Эпидемия коронавируса лишь подстегнула активность нелегальных кредиторов, нелегальных форексеров, раздолжнителей и всякого рода «посредников-добродетелей». Чтобы не попасть на их уловки, нужно знать схемы, по которым они работают. Разберем самые распространенные из них.

Кредит на любую сумму

В начале июня двое курян с не самой лучшей кредитной историей каждый, поверили рекламе неких «кредитных агентов» в соцсетях, которые обещали гарантированное одобрение кредита или займа на любую сумму. Сначала «кредитные агенты» попросили мужчин оплатить страховку, затем доказать активность счета, предоставить данные банковских карт… В итоге житель областного центра лишился 140 тысяч рублей, мужчина из Курского района потерял больше ста тысяч.

- Разного рода финансовые «посредники» предлагают за деньги добиться одобрения кредита, либо проанализировать или даже «внести правки» в кредитную историю, гарантируя выдачу кредита или займа. На финансовом рынке существуют легальные кредитные брокеры, но стоит четко осознавать, какие именно услуги они предлагают. Обычно их сфера ответственности ограничена сбором информации и документов, а гарантировать получение кредита они точно не могут. Обращаясь к посредникам, есть опасность столкнуться со злоумышленниками, которые получив конфиденциальные сведения и деньги клиента, продолжат мошеннические действия: например, могут списать деньги со счета, нелегально получить кредит на его имя и прочее. Чтобы не стать жертвами таких махинаций настоятельно рекомендуем внимательно выбирать организацию, предоставляющую кредит, - советует заместитель управляющего курским отделением Банка России Александр Устенко.

Кстати, запросить и проанализировать свою кредитную историю можно самостоятельно через портал государственных услуг, дважды в год получить ее можно абсолютно бесплатно.

Трейдеры-миллионеры

Студенту-старшекурснику одного из курских вузов Илье С. на глаза попалась статья – рассказ простого парня из глубинки о том, как он бросил ненавистную работу, обучился на трейдера и за короткий срок заработал на красивую жизнь, практически ничего не делая. Тут же фото на фоне сверкающего суперкара, там же и ссылка, перейдя по которой, предлагалось попробовать свои силы, зарабатывая на определении курса валют. Несколько раз молодой человек исправно вносил деньги, не теряя надежды поймать удачу за хвост. Но надо ли объяснять, что все попытки заработать таким нехитрым способом оказались тщетными?

- Сейчас в Интернете активизировались нелегальные форекс-дилеры. Чаще всего эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным «форексерам», практически всегда теряют деньги - объясняет Александр Устенко.

Мошенники предлагают либо пройти обучение игре на бирже, либо освоить профессию трейдера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками, таблицами. Жертвы таких аферистов долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно «играют» на рынке, продолжая отдавать средства на обучение.

Специалисты считают, что усиление деятельности таких нелегалов связано с периодом самоизоляции, когда граждане стали проводить больше времени в Интернете, чаще откликаясь на подобную рекламу. Многие хотят попробовать заработать таким образом через Интернет, не оценивая риски потери средств. Стоит иметь в виду, что сейчас разрешение Банка России на осуществление деятельности на рынке Форекс имеют всего четыре организации, эти сведения можно проверить на официальном сайте регулятора – www.cbr.ru

Устали платить? Мы спишем все долги!

Еще один тип нелегалов, активно предлагающих сейчас услуги гражданам – так называемые «раздолжнители». После окончания ограничительных мер Банк России ожидает всплеск их активности. Они обещают за определенную плату «решить» проблемы должника с кредиторами. Например, объясняют, что могут выкупить долг «по оптовой цене», оказать юридическую помощь, либо просто «договориться» с кредитором или коллекторами, используя некие свои ресурсы.

Множество новых схем связано с «кредитными каникулами».

Злоумышленники также предлагают поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются похитить персональные данные своих жертв.

- Сейчас такие мошенники весьма активны, они подстраиваются под текущую новостную повестку: обещают содействие в получении кредитных каникул, создавая у граждан ложное впечатление, будто бы такие каникулы представляют собой не отсрочку, а полное списание долга. Доверяя деньги за сомнительные услуги таким посредникам, можно лишь ухудшить свою финансовую ситуацию. Получив деньги за услугу, раздолжнитель может бесследно исчезнуть, но даже если он и возьмется за некие переговоры с кредитором, то может быть потеряно время, и заемщику помимо кредита необходимо будет оплатить пени и штрафы, - предупреждает Александр Устенко.

Поэтому, при возникновении проблем с погашением кредита или займа, обращайтесь к кредитору напрямую. Сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию и возможные объективные финансовые трудности граждан, легальные кредиторы идут навстречу, предлагают условия реструктуризации долга, кредитные каникулы. Обращаясь в финансовую компанию, всегда будьте осмотрительными, проверьте правомерность ее деятельности, трезво оценивайте условия, которые вам предлагают: настойчивость, слишком привлекательные условия и непрозрачные схемы должны вас насторожить.

Финансовые пирамиды уходят в онлайн

Подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид. Например, они предлагают вложить деньги в «портфель акций», который якобы специально подобран для успешной торговли на фоне коронавируса: сюда входят и медицинские компании, и «китайские индексы», и акции авиакомпаний.

Стоит иметь в виду, что покупать акции и присутствовать на бирже граждане могут только через легальных брокеров. Их перечень также есть на сайте Банка России.

По-прежнему остаются актуальны сайты и платформы, предлагающие «заработать» на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве.

Если вы столкнулись с организациями, имеющими признаки финансовой пирамиды, обязательно сообщите об этом в Банк России. Обращение можно подать в интернет-приемной, а также по телефону горячей линии: 8 800 300-30-00.