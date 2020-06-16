2020-06-16T11:47:58+03:00
Политика

Курянам объяснили, как проголосовать на дому

Подать обращение можно уже с 16 июня
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек ‒ родственник, волонтерЗаявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек ‒ родственник, волонтерФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С 16 июня участковые избирательные комиссии Курской области принимают обращения граждан о голосовании на дому.

Эта возможность предусмотрена для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в общероссийском голосовании. Проголосовать на дому можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Чтобы проголосовать на дому, нужно подать письменное заявление или устное обращение по телефону в участковую комиссию с 16 июня до 17.00 часов 1 июля. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек родственник, волонтер.

Узнать информацию об участковых комиссиях поможет сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России или на сайте Избирательной комиссии Курской области.

Можно также направить обращение в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» до 14.00 часов 21 июня.

Если гражданин проживает не по месту регистрации, то он может прикрепиться к удобному участку для голосования по месту нахождения в рамках правового механизма «Мобильный избиратель» до 14.00 часов 21 июня и затем также воспользоваться возможностью проголосовать на дому.

Процесс голосования будет происходить максимально бесконтактно, заверили в пресс-службе избиркома региона.

При проведении голосования гражданин обязан предъявить свой паспорт, соблюдая санитарную дистанцию, но таким образом, чтобы можно было удостовериться в его личности. После этого член участковой комиссии бесконтактно передает гражданину комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, защитную маску, перчатки, антисептическую салфетку, авторучку, бланк заявления о голосовании на дому. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования соблюдают санитарную дистанцию.

После голосования гражданин опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, подписанное заявление о голосовании на дому опускает в специальный пакет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курской области продолжается призыв
В Курске восстанавливают клумбы
Двое курян украли у дорожников вибрационную машину
За кражу из супермаркета на курян завели дело
Курянин угнал машину на глазах у хозяйки
В Курске чаще стал гореть мусор
Карта распространения коронавируса в Курской области 16 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей
В Курске больше почтовых отделений стали работать без выходных
В Курской области 362 человека на 100 тысяч болеет коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 16 июня составило 2280 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июня 2020 года составило 4118 человек
В Курской области модернизируют асфальтобетонные заводы
На шести улицах Курска идет ямочный ремонт