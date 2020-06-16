Курянам объяснили, как проголосовать на дому

С 16 июня участковые избирательные комиссии Курской области принимают обращения граждан о голосовании на дому.

Эта возможность предусмотрена для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в общероссийском голосовании. Проголосовать на дому можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Чтобы проголосовать на дому, нужно подать письменное заявление или устное обращение по телефону в участковую комиссию с 16 июня до 17.00 часов 1 июля. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек родственник, волонтер.

Узнать информацию об участковых комиссиях поможет сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России или на сайте Избирательной комиссии Курской области.

Можно также направить обращение в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» до 14.00 часов 21 июня.

Если гражданин проживает не по месту регистрации, то он может прикрепиться к удобному участку для голосования по месту нахождения в рамках правового механизма «Мобильный избиратель» до 14.00 часов 21 июня и затем также воспользоваться возможностью проголосовать на дому.

Процесс голосования будет происходить максимально бесконтактно, заверили в пресс-службе избиркома региона.

При проведении голосования гражданин обязан предъявить свой паспорт, соблюдая санитарную дистанцию, но таким образом, чтобы можно было удостовериться в его личности. После этого член участковой комиссии бесконтактно передает гражданину комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, защитную маску, перчатки, антисептическую салфетку, авторучку, бланк заявления о голосовании на дому. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования соблюдают санитарную дистанцию.

После голосования гражданин опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, подписанное заявление о голосовании на дому опускает в специальный пакет.