Под Курском подросток спас тонущую женщину

О своем поступке 16-летний Николай Цуканов вскользь рассказал маме, когда пришел с речки. Без подробностей бросил пару фраз про тонувшую женщину. И только спустя несколько дней детали этого происшествия «всплыли» в интернете – родственница спасенной курянки разместила пост со словами благодарности.

- В 12 лет Николай поступил в Пермский кадетский корпус имени Героя России Ф.Кузьмина, где ему преподавали в том числе и основы безопасности жизнедеятельности, - рассказывает Ирина Цуканова, мама юного героя. – С 12 лет он активно занимался плаванием, легкой атлетикой, борьбой. Очень рада, что эти знания пригодились.

Хорошая физическая подготовка и твердые знания помогли Николаю сориентироваться в сложной ситуации, когда даже взрослый человек растерялся.

В это день, 12 июня, Коля вместе с друзьями отдыхал на берегу речки Кривец. На водоеме собралось очень много людей, но внимание парня привлекла одна пара. Мужчина и женщина плыли на середине реки. Николай отвлекся на несколько минут и потерял купальщиков из виду. Но чуть позже в поле его зрения они попали вновь: женщина начала погружаться под воду, растерянный мужчина рядом пытался ее привести в сознание.

- Я спросил мужчину, нужна ли помощь, он ответил, что нужна, - вспоминает подробности того дня Николай. – Я сразу же прыгнул с берега в воду и поплыл к женщине. Видимо, ей стало плохо, и она потеряла сознание. Перевернул ее на спину, обхватил за плечи и поплыл вместе с ней к берегу.

Плыть пришлось почти 25 метров – до ближайшего пологого берега. Однако сил у Николая хватило – активные занятия физической культурой дали о себе знать. На берегу Николай передал пострадавшую подоспевшим свидетелям этого происшествия – к этому моменту люди вызвали скорую. Николай с друзьями скромно покинул место ЧП.

Курянку передали сотрудникам «скорой» и доставили в больницу, где ей была оказана вся необходимая помощь. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Случай так бы и остался незамеченным широкой общественностью, если бы благодарные родственники не разместили с социальных сетях информацию о героическом поступке подростка.

- Нет ничего сложнее и благороднее, чем спасение человеческой жизни. Хочется выразить огромную благодарность за воспитание сына родителям Николая, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев. – Мы будем ходатайствовать перед Министром нашего ведомства о награждении юного героя.

Николай – гордость отца, первый помощник мамы, образец для своих двух сестер. Именно основы, заложенные в семье, сформировали у парня и отношение к окружающим – желание помочь, не пройти мимо чужой беды.

В Курской области с начала летнего сезона на водоемах региона произошло уже три трагических происшествия, связанных с гибелью. Но благодаря неравнодушным людям, двух человек удалось спасти.

ГУ МЧС России по Курской области еще раз напоминают: выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство подготовленных спасателей. В случае нештатной ситуации они смогут оказать квалифицированную помощь.