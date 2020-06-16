2020-06-16T10:10:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Курские чиновники пояснили, как считают число умерших от коронавируса

Цифры смертности от COVID-19 за апрель и май в регионе уточнят в сторону увеличения
Ольга ДАНИЛОВА
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В статистику за апрель включили еще троих умершихВ статистику за апрель включили еще троих умершихФото: Из архива КП.
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Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель. В статистике ведомства причины смерти, которые связаны с новой коронавирусной инфекцией, разделены на четыре группы.

В первой основной причиной смерти стал COVID-19; он идентифицирован в полном объеме – при жизни или посмертно получен положительный тест. Во второй группе вирус не идентифицирован, но течение заболевания говорит о вероятности наступления смерти от новой коронавирусной инфекции. В третьей группе COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В четвертой группе COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

В Курской области, по данным Росстата, в апреле к первой группе отнесен один человек, к четвертой группе – два человека.

- В настоящее время с начала пандемии, по официальным данным, у нас скончалось 22 человека, но мы не скрываем, что, к сожалению, умерло больше человек, причиной смерти которых так или иначе могла стать новая коронавирусная инфекция. В официальную статистику данные включаются только после установления окончательного диагноза, эта процедура занимает определенное время. Когда человек умирает, выдается свидетельство о смерти, в него вписывается диагноз из истории болезни.

Точную причину кончины устанавливает патолого-анатомическая экспертиза, это очень скрупулезная работа. На анализ забирают части тканей внутренних органов, а тело отдают родственникам для захоронения. Посмертная экспертиза может проводиться от трех до четырех недель, поэтому в условиях пандемии граждан, скончавшихся в ковидных стационарах, хоронят в закрытых гробах.

В настоящее время у нас в статистику за апрель включено трое умерших. Когда поступят данные за май текущего года, к сожалению, они будут значительно выше, чем апрельские, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4118 (+60) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1816 пациентов: 163 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 99 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 65 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1392 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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