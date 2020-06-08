2020-06-08T12:01:25+03:00
Происшествия

В Курске объявлено штормовое предупреждение

Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам советуют держаться в тени и не пить алкогольКурянам советуют держаться в тени и не пить алкогольФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра начиная с 15-17 часов 8 июня и в течение 9-13 июня на территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление «аномально жаркая погода» - среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов.

Во избежание несчастных случаев, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

Симптомами перегревания являются покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда.

Рекомендуем выполнить следующие мероприятия:

• избегайте воздействия повышенной температуры;

• наденьте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

• передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

• не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к общему ухудшению состояния организма;

• при тепловом поражении немедленно переходите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды;

• постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания с кем-то из окружающих проведите реанимационные мероприятия (делайте непрямой массаж сердца и искусственное дыхание).

Помните, что во время устойчивого повышения температуры атмосферного воздуха возрастает вероятность пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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