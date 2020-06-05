Под Курском полицейские спасли человека из горящего дома

Сотрудники Отдела МВД России по Кореневскому району во время несения службы спасли местного жителя из горящего дома. Начальник уголовного розыска майор полиции Александр Червяков и сотрудник ГИБДД капитан полиции Александр Зекунов, находясь на дежурстве, около десяти часов вечера по рации услышали сообщение о возгорании дома в селе Коренево.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, они увидели дом, охваченный огнем. Соседи, находившиеся рядом, сообщили, что внутри остался хозяин дома – 35-летний мужчина.

Сначала полицейские попытались проникнуть в горящее помещение через входную дверь, однако из-за пламени и сильного задымления этот путь был отрезан. Расспросив очевидцев, в какой комнате находится человек, сотрудники полиции разбили окно комнаты, через которое попали в дом и вынесли пострадавшего, который был без сознания. Майор и капитан полиции оказали ему первую помощь и передали прибывшей бригаде «скорой» медицинской помощи.

В дальнейшем мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники Отд МВД России по Кореневскому району майор полиции Александр Червяков и капитан полиции Александр Зекунов будут поощрены за провяленное мужество и профессионализм, успешное выполнение задач повышенной сложности, сказали в УМВД региона.