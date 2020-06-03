Премии – педагогам!

Добрая традиция – ежеквартально отмечать молодых талантливых работников образования – продолжается в Железногорске. Так, на днях 15 молодых педагогов получили премии от компании «Металлоинвест».

Среди номинантов - вожатые, учителя-дефектологи, воспитатели, логопеды, тренеры по дзюдо и самбо, преподаватели истории и обществознания.

Как рассказал начальник управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Владимир Стефанович, уже на протяжении 10 лет Металлоинвест вручает премии молодым учителям и стипендии талантливым детям:

- Также в рамках социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и Железногорска Металлоинвест участвует в реконструкции и строительстве новых образовательных объектов, финансирует открытие компьютерных классов, учебных лабораторий, проводит конкурсы профмастерства среди педагогов.

Заботу Металлоинвеста ценят и сами железногорцы.

Своими впечатлениями делится воспитатель детского сада комбинированного вида №4 Елена Кустикова:

– Я в образовании чуть меньше года. С детства мечтала стать воспитателем. Считаю, что моя профессия – это постоянное саморазвитие, движение вперед. Я очень благодарна компании «Металлоинвест» за поддержку, она очень важна для нас.