2020-05-29T18:29:10+03:00
Экономика

25 кубовый гигант в карьере МГОКа

На предприятии продолжается программа развития горнотранспортного комплекса
Ольга ДАНИЛОВА
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Огромный кузов большегруза – это всего четыре ковшаОгромный кузов большегруза – это всего четыре ковшаФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса в карьере Михайловского ГОКа начал работать новый экскаватор WK-35. Гигант с объемом ковша 25 кубометров приступил к погрузке скальной вскрыши.

25-кубовая машина - первый экскаватор такой грузоподъемности в истории МГОКа. Примечательно, что он начал работать в карьере комбината в канун 60-летия со дня добычи первого ковша руды на Михайловском месторождении. Ковш исполина ровно в 50 раз больше, чем у экскаваторов, поднимавших первую руду комбината.

Машинист экскаватора рудоуправления Евгений Прохоренко уже оценил все преимущества новой техники.

- Хорошая, сильная машина! Рад поработать на такой технике, - отмечает Евгений.

Экскаватор WK-35 весит целых 1200 тонн. Впечатляют не только габариты, но и производительность новой техники. Так, на то, чтобы погрузить 220-тонный БЕЛАЗа уходит всего чуть больше полутора минут. Огромный кузов большегруза – это всего четыре ковша.

Позаботились производители и о комфорте и безопасности машиниста экскаватора. Панорамный обзор обеспечивается с помощью видеокамер, кресло на пневмоподвесках делает меньше вибрацию, а кондиционер, установленный внутри кабины, снабжен пылеулавливающими фильтрами.

О таких условиях работы горняки курской магнитной аномалии могли только мечтать 60 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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