Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроют детские лагеря и как они будут работать?

На все интересующие курян вопросы о детском отдыхе этим летом ответил председатель комитета молодежной политики и туризма Курской области Сергей Котляров.

Когда будут открыты загородные лагеря в Курской области?

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Курской области было принято решение перенести старт летней оздоровительной кампании на 1 июля. К этому времени лагеря уже будут готовы. Однако сроки в связи с эпидемиологической обстановкой по решению оперативного штаба могут быть сдвинуты.

Сколько планируется открыть лагерей в Курской области?

В Курской области планируются к открытию 21 загородный лагерь, 8 санаториев, 292 лагеря с дневным пребыванием детей и 39 лагерей труда и отдыха. Более подробная информация размещена на сайте Летокурск.рф.

Изменились ли количество и длительность смен?

Планируется четыре смены, в настоящее время прорабатывается возможность сокращения длительности смен до 14 дней. В санатории продолжительность смены составит 21 день.

Когда начнут работать пришкольные лагеря?

Их старт намечен на 15 июля.

Планируют ли тестировать детей в курских загородных лагерях на COVID-19?

Нет, не планируется. Проводить исследование на коронавирус будут только сотрудникам лагерей и медперсоналу.

Можно ли будет родителям посещать своих детей во время их оздоровления в загородных лагерях?

Нет, посещать детей будет нельзя. Такая мера принимается для того, чтобы на территории лагеря не возникла вспышка. Смены будут работать с соблюдением всех требований.

Смогут ли родители забрать своих детей до завершения смены?

Да, смогут. Но вернуть ребенка назад в лагерь будет невозможно.

Где можно покупать путевки?

Купить путевки самостоятельно можно в самих лагерях и санаториях. За бюджетные средства будут приобретены путевки для всех категорий детей с 7 до 17 лет включительно, но в первоочередном порядке обеспечат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется, что в летний период будет оздоровлено 34 тысячи детей.

Будут ли изменения по форме справок детям для заездов в лагерь?

Всю актуальную информацию о справках и медкомиссиях для заезжающих детей, а также работников лагерей можно будет получить в учреждениях здравоохранения.

Если же загородные лагеря откроют, то как будет организовано питание, ведь там общие столовые?

Планируется, что детей разделят по группам, которые будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Мы ждем рекомендации Роспотребнадзора.

Куда можно обратиться за разъяснением в случае возникновения вопросов?

В комитете молодежной политики и туризма Курской области с 1 июня будет работать телефон горячей лини: 8 (4712) 521-621.

Будет ли педагогическая практика у студентов в загородных лагерях?

Да, будет. Для этого студентам необходимо пройти медкомиссию и программу профобучения.