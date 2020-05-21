2020-05-21T14:33:59+03:00
Общество

"Безопасные и качественные дороги" по-курски

Корреспондент КП прошел по одной из улиц города, где вот уже второй месяц ведутся работы по благоустройству
Светлана ВОЛКОВА
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Если что, всех предупредилиЕсли что, всех предупредилиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске проходит ремонт дорог и тротуаров. В частности, на госденьги местные власти ремонтируют улицы в микрорайоне КЗТЗ. Мы прошли только по одной из них - по улице Дейнеки. Оказалось, благое дело - ремонт дорог - в Курске способны превратить в настоящий кошмар для местных жителей. Они же - налогоплательщики - за счет которых ведется ремонт по госпрограммам.

Безопасность в буквальном смысле на каждом шагу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Безопасность в буквальном смысле на каждом шагуФото: Светлана ВОЛКОВА

Правда, о людях в данной ситуации, похоже, подрядчики и власти думают меньше всего.

- Ремонт идет почти месяц и все это время мы вынуждены прыгать через огромные ямы, чтобы, например, пройти к остановке, в аптеку или магазин. Для того, чтобы сохранить здоровье в данной ситуации, нужно быть очень спортивным и внимательным человеком. Ну а если это бабушка или женщина с коляской, пройти почти невозможно, - рассказывает местный житель Олег Гончаренко.

Пешеходный переход по-курски Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пешеходный переход по-курскиФото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы убедиться в этом, ходить далеко не надо.

Ямы, ведущие к пешеходным переходам, буквально недавно добрые строители отсыпали щебнем. За это им большое спасибо.

Внимание, и только внимание! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внимание, и только внимание!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Но пройти по тротуару с детской коляской - нереально. Здесь уже почти месяц - "каменный век" с пропастями и загадочными горками старого асфальта вдоль всего тротуара. Зачем они и для чего - это один из секретов строительства "безопасных и качественных дорог" в регионе.

Рядом с бордюрами тут и там торчит арматура. Поэтому дамам в широких юбках такие места лучше обходить стороной.

Загадочные кучки на тротуаре лежат уже несколько недель. Через них можно прыгать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Загадочные кучки на тротуаре лежат уже несколько недель. Через них можно прыгатьФото: Светлана ВОЛКОВА

Спасибо дорожникам - они даже извинились за доставленные неудобства. Если кто не заметил, бумажка об этом висит на палке у перехода на улице Комарова.

Попробуйте проехать здесь с детской коляской Фото: Светлана ВОЛКОВА

Попробуйте проехать здесь с детской коляскойФото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, похожая ситуация на трассе "Крым", где идет масштабная реконструкция за счет бюджета. Там дачники с риском для жизни вынуждены пробираться к своим участкам.

Но это, скорее всего, не исключение, а правило освоения бюджета в регионе. Как говорится, все для вас же, дорогие куряне!

ИСТОЧНИК KP.RU

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