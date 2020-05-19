Коронавирус в Курске, последние новости на 19 мая 2020 года: правоохранители проверяют условия работы медиков

Коронавирус в Курске, последние новости на 19 мая 2020 года.

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ, размещенной в сети Интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам, недостаточной оснащенности средствами индивидуальной защиты и по другим вопросам.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, а также условиям их труда.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилось открытое письмо сотрудников БСМП. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Также Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса пожилые люди от 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции. Работники в возрасте 65+, которые не ушли в отпуск на этот период и не трудятся удаленно, могут получить третий за время пандемии электронный больничный на дни с 12 по 29 мая, сообщили в администрации региона.

Выпущено соответствующее постановление Правительства РФ.