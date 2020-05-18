2020-05-18T16:18:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: медработники получат от 80 до 25 тысяч рублей в месяц в качестве доплаты

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсацийСУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсацийФото: Из архива КП.
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На стимулирующие выплаты, установленные постановлением Правительства РФ № 484, в Курскую область поступило из федерального бюджета 215,4 млн рублей. Согласно данному документу финансовую поддержку получают работники здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19: врачи скорой помощи - по 50 тысяч рублей; средний, младший медицинский персонал и водители – по 25 тысяч рублей. Полагается доплата врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в размере 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты в Курской области полагаются 1 511 работникам

Первоначально в постановлении правительства выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное время. В новой редакции документа фактор времени не учитывается, поэтому выплата будет единовременной, если сотрудник отработал в соответствии с установленным графиком независимо от количества смен или часов. Тем работникам, которые не получили выплату в полном объеме по данному постановлению, будет сделан перерасчет, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Такие выплаты в Курской области получат 1 511 работников сферы здравоохранения. Что касается жалоб сотрудников Курской ЦРБ, то вопрос рассмотрен, доначисления и выплаты уже произведены, уточнили в администрации региона.

Сотрудники, у которых есть вопросы, связанные с начислениями оплаты труда, могут обратиться по телефону горячей линии: +7(4712) 51-13-19, которая открыта в региональном комитете здравоохранения. Обращения можно направлять и по электронной почте covid.oplatatruda@kurskzdrav.ru.

Кроме того, на портале госуслуг появился специальный раздел, где врачи и медработники, оказывающие помощь больным с COVID-19, смогут сообщить, что им не выплатили стимулирующие надбавки: https://www.gosuslugi.ru/397566/1?from=main.

Курская область получила 256,9 млн рублей на доплаты

Общий размер стимулирующих выплат медработникам на федеральном уровне определен постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, на региональном - постановлением администрации Курской области. В этих же документах обозначены категории работников, имеющих право на доплаты и суммы выплат. Конкретный перечень структурных подразделений и должностей медработников, участвующих в оказании медпомощи пациентам с COVID-19, определяется локальным актом медицинской организации.

Курская область из федерального бюджета получила 256,9 млн рублей на доплаты. Из них средства в сумме 41,5 млн рублей выделены региону по постановлению Правительства РФ № 415. Деньги направляются на выплаты стимулирующего характера медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19. Средства в размере 215,4 млн рублей в регион поступили по вышеуказанному постановлению Правительства РФ № 484.

По последним данным регионального комитета здравоохранения, в Курской области на доплаты медицинским работникам по всем видам дополнительных стимулирующих выплат уже направлено 61,5 млн рублей, из них 8,6 млн - из регионального бюджета. Средства получили участковые службы поликлиник, сотрудники скорой медицинской помощи, в том числе водители, работники круглосуточных стационаров, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Ранее в интернете появилась публикация о том, что не все фельдшеры скорой медицинской помощи Курской ЦРБ получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом.

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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