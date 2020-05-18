2020-05-17T23:56:28+03:00
Общество

Обстановка в Курской области на 18 мая 2020 года: погода, радиационный фон, ситуация на дорогах

Курян предупреждают о грозах и сильных порывах ветра, в районах области возможно отключение света
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе прогнозируют рост числа ДТПВ регионе прогнозируют рост числа ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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18 мая будет переменная облачность. Ночью небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти ночью 4-9, утром и днем 8-13, порывы 15-18 м/с. Температура: - по области ночью 5-10º тепла, днем 13-18º. Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных). В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей. На территории области за сутки зарегистрировано 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 1936 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

18 мая. на всей территории области ожидается 2 класс пожарной опасности. Неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра до 18 м/с.

Сохраняется вероятность (~0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств, погодными условиями:

-трасса М-2 «Крым»: Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»: Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»: Тимский р-н (72-74 км); Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП. По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 1 ДТП), количество ДТП увеличилось на 3. 18 мая возможно увеличение количества ДТП на территории Курской области.

С помощью 13 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 16, 49, 72, 138 км трассы Р-298 (А-144).

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа, погодными условиями (местами порывы ветра до 18 м/с). Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Дмитриевском и Хомутовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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