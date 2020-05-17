Коронавирус в Курске, последние новости на 17 мая 2020 года: 73% пациентов еще находятся на лечении

Коронавирус в Курске, последние новости на 17 мая 2020 года.

Эксперты Информационного центра по коронавирусу в России проанализировали, какой процент заболевших коронавирусом находится на лечении в медицинских учреждениях или дома. Так, в Курской области порядка 73,3% людей, у которых диагностирован коронавирус, на текущий момент проходят лечение (на 6 пп ниже, чем на прошлой неделе). Отметим, что данный показатель является близким к среднему по ЦФО.

Больше всего инфицированных в Курске - 1076, в Курском районе - 115 и в Железногорском районе - 111 человек. Наименьшая доля активных случаев в ЦФО приходится на Воронежскую область (43,7%), наибольшая - на Московскую (88,7%) и Владимирскую области (85,1%). Всего в России на лечении находятся почти 76% заболевших.