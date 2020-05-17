2020-05-16T23:25:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 17 мая 2020 года: 73% пациентов еще находятся на лечении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 17 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Всего в России на лечении находятся почти 76% заболевшихВсего в России на лечении находятся почти 76% заболевшихФото: Из архива КП.
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Коронавирус в Курске, последние новости на 17 мая 2020 года.

Эксперты Информационного центра по коронавирусу в России проанализировали, какой процент заболевших коронавирусом находится на лечении в медицинских учреждениях или дома. Так, в Курской области порядка 73,3% людей, у которых диагностирован коронавирус, на текущий момент проходят лечение (на 6 пп ниже, чем на прошлой неделе). Отметим, что данный показатель является близким к среднему по ЦФО.

Больше всего инфицированных в Курске - 1076, в Курском районе - 115 и в Железногорском районе - 111 человек. Наименьшая доля активных случаев в ЦФО приходится на Воронежскую область (43,7%), наибольшая - на Московскую (88,7%) и Владимирскую области (85,1%). Всего в России на лечении находятся почти 76% заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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