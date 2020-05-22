2020-05-22T14:52:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: какие компании получат субсидии от государства?

Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе уже более четырех тысяч предпринимателей подали заявления на субсидииВ регионе уже более четырех тысяч предпринимателей подали заявления на субсидииФото: Из архива КП.
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С 1 мая налоговые органы Курской области начали прием заявлений на получение субсидий от организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Уже поступило более четырех тысяч заявлений от налогоплательщиков.

В УФНС пояснили, что размер субсидии рассчитывается исходя из общего количества сотрудников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется еще один человек – сам индивидуальный предприниматель. В том случае, если он не имеет наемных работников, размер субсидии составит 12 130 рублей в месяц.

Основные условия получения субсидии:

- по состоянию на 1 марта 2020 года заявитель должен быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- отрасль, в которой осуществляется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 (с дополнениями);

- организация или ИП не находятся в процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц;

- по состоянию на 01.03.2020 заявитель не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;

- количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;

- заявитель вовремя представил ежемесячный персонифицированный отчет в пенсионный фонд о сотрудниках и других физлицах (СЗВ-М) за март 2020 года.

Чтобы можно было самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, на сайте ФНС России действует сервис «Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19».

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если все условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк.

Уточнить информацию о ходе рассмотрения заявления можно на сайте ФНС России или по бесплатному номеру многоканального телефона Единого Контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Снять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня. Для этого региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции, которые обязательны для перехода к первому этапу снятия ограничений. По объему тестирования задача уже выполнена, отметили в администрации региона.

Снятие ограничений возможно при соблюдении масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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