2020-05-14T19:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 15 мая 2020 года: медики ряда больниц заразились COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 15 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Во многих медучреждениях сложилась непростая ситуацияВо многих медучреждениях сложилась непростая ситуацияФото: Из архива КП.
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Случаи инфицирования медработников в регионе с начала эпидемии были зафиксированы и в таких учреждениях, как Курская городская больница скорой медицинской помощи, Курская областная клиническая больница, Поныровская ЦРБ, Черемисиновская ЦРБ, Дом-интернат ветеранов войны и труда, специализированный Дом ребенка, Курчатовская ЦРБ, областной клинический противотуберкулезный диспансер, больница №1 Курска, сообщили в администрации региона.

Также короновирусом заболела медсестра перинатального центра.

- Вспышки коронавирусной инфекции в перинатальном центре нет. Положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции при плановом обследовании сотрудников был выявлен у одной медсестры. Она заразилась за пределами больницы, болезнь протекает бессимптомно. Одно отделение было закрыто, в нем проведена дезинфекция. Обследованы все контактные лица. Среди пациентов и медперсонала больные не выявлены. На данный момент риска заболеть коронавирусной инфекцией в перинатальном центре нет, – рассказали в обладминистрации.

В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.

По информации регионального комитета образования и науки, в Курской области принято решение об отмене традиционного праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в школах, вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

- Данная мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендациями Минпросвещения о проведении таких мероприятий в онлайн-режиме. В некоторых школах Курской области уже есть планы отметить окончание учебы в таком формате. Эти решения будут приняты в каждом образовательном учреждении самостоятельно. Однако все может быть откорректировано, если эпидемиологическая обстановка улучшится, - пояснили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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