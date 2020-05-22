Обстановка в Курской области на 22 мая 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП
22 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 0-5º тепла, днем 9-14º.
Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м.
Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).
В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.
На территории области за сутки зарегистрировано 81 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 2258 человек).
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.
Чрезвычайных ситуаций и происшествий вследствие маловодия на реках Курской области не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка в норме. 22 мая на большей территории области ожидается первый, в Обоянском, Касторенском и Горшеченском районах – второй класс пожарной опасности.
22 мая в Курской области работа по контролю за лесопожарной обстановкой не запланирована.
Геомагнитная обстановка в норме.
Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:-трасса М-2 «Крым»:
Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).
- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:
Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).
- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:
Тимский р-н (72-74 км);
Курский р-н (14-15 км).
22 мая существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируется.
С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа. Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Рыльском и Глушковском районах.
На территории области в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности, в том числе правил эксплуатации газового и электрооборудования, сохранится вероятность возникновения пожаров в жилом секторе, складских, производственных помещениях, садово-дачных кооперативах, взрывов бытового газа в частных жилых домах. Наиболее вероятно возникновение техногенных пожаров в Курске и Щиграх.
ИСТОЧНИК KP.RU