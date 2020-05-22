Обстановка в Курской области на 22 мая 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

22 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 0-5º тепла, днем 9-14º.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 81 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 2258 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий вследствие маловодия на реках Курской области не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка в норме. 22 мая на большей территории области ожидается первый, в Обоянском, Касторенском и Горшеченском районах – второй класс пожарной опасности.

22 мая в Курской области работа по контролю за лесопожарной обстановкой не запланирована.

Геомагнитная обстановка в норме.

Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:-трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

22 мая существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируется.

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа. Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Рыльском и Глушковском районах.

На территории области в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности, в том числе правил эксплуатации газового и электрооборудования, сохранится вероятность возникновения пожаров в жилом секторе, складских, производственных помещениях, садово-дачных кооперативах, взрывов бытового газа в частных жилых домах. Наиболее вероятно возникновение техногенных пожаров в Курске и Щиграх.