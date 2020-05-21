Жители Курской области считают, что в регионе занижают статистику смертности от COVID-19

На портале общественных петиций куряне обратились в Администрацию Президента РФ и к губернатору региона с требованием разобраться с ситуаций со смертностью от коронавируса в Курской области. Точнее, с официальной статистикой.

"Понятно, что системы учета и ведения статистики при пандемии – у нас нет. Даже в проекте. И заниматься сиюминутно этим – бесполезно и глупо... Но честными быть – никто же не мешает", - значится в обращении.

"На рентгене воспаления легких обнаружено не было"

В петиции жители деревни Ушаково Курской области рассказывают историю 61-летнего местного жителя:

"Волобуев Александр Анатольевич. 06.06.1958 г. - 07.05.2020 г.

25 апреля 2020 г. поднялась температура, стал плохо себя чувствовать, отдышка, кашель. Вызвал скорую. Сотрудник скорой помощи порекомендовал обратиться в амбулаторию по месту жительства.

29 апреля 2020 г. в Камышинской амбулатории сказали, что есть подозрение на пневмонию и необходимо сделать рентген. В этот же день на личном автомобиле с температурой 39 поехал в Железнодорожную больницу, где сделал рентген.

На рентгене воспаления легких обнаружено не было, его отправили лечиться домой, хотя на тот момент он уже начал испытывать сильные затруднения в дыхании.

2 мая 2020 г. вызвал скорую, которая госпитализировала его в 6-ю больницу г. Курска.

5 мая 2020 г. переведен в реанимацию.

7 мая 2020 г. утром скончался.

В заключении о смерти стоит диагноз - бронхопневмония, неподтвержденная. Администратор морга сказала: «У него Ковида нет, и по-моему, у него даже не брали анализ на коронавирус». Санитар морга уточнил, что не смотря на то, что ковид ему не поставили, гроб будет закрытым, потому что вскрытие трупа делали по протоколу Ковид19.

Жители требуют расследования

Просим провести расследование, привлечь к ответственности должностных лиц за неоказание врачебной помощи, а также отсутствие какой-либо профилактической работы с окружением Волобуева А.А. и ответить на следующие вопросы:

1. Почему при первых же симптомах заболевания Волобуеву А.А, болевшему сахарным диабетом, находящемуся в группе риска, не была оказана своевременная медицинская помощь?

2. Был ли сделан анализ на ковид19, когда?

3. Если у человека не поставили диагноз коронавирус, почему родные должны хоронить его в закрытом гробу, не имея возможности нормально попрощаться с умершим близким человеком?

4. Если у человека был диагноз Ковид19, и его хоронили в закрытом гробу, почему в доме, где он проживал, не была проведена дезинфекция? не был проверен круг его общения, и у людей, с которыми он общался, не взяты тесты на вирусную инфекцию?"

Власти региона через неделю объяснят, как складывается статистика

"Понятно, что первый раунд борьбы с новым вирусом мир проиграл. Весь мир, и Россия в том числе. Никто, кроме Китая, не смог ввести нормальный карантин. Никто не был готов. Никто не справился. Все обреченно выползают из самоизоляции со стыдливым «поэтапным снятием мер». Надежда на «популяционный иммунитет». Надежда на вакцину. Надежда, что новые сотни тысяч погибших постепенно сменятся десятками", - пишут куряне в петиции.

По официальным данным с начала пандемии в Курской области от коронавируса скончались семь человек. Куряне считают, что на самом деле эта цифра значительно выше.

21 мая глава Курской области поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому объяснить курянам, из чего складывается статистика по зараженным коронавирусом в связи с большим количеством вопросов по инфицированным больным и летальным случаям. Срок, до которого зам должен ответить населению — до 27 мая.