1000-летний юбилей Курска: как изменится город?

В 2032 году Курск отпразднует 1000-летний юбилей. Подготовка к этому масштабному событию уже идет.

В областном краеведческом музее должна появиться новая экспозиция – трехмерная историко-художественная панорама Курской битвы. Аналога данного проекта нет ни в одном городе Центрального Черноземья, обещают в администрации региона.

Завершается разработка проектно-сметной документации по благоустройству парка «Патриот», расположенного на проспекте Победы. Помимо выставленных образцов военной техники на его территории появятся мемориальные композиции, инсталляции и арт-объекты с именами героев войны, интерактивный музей. Будут проведены работы по реконструкции трибуны и озеленению. Предусмотрена система навигации к остановкам общественного транспорта и ключевым достопримечательностям. Это место будет доступно и для маломобильных граждан.

В схему развития города включен и парк «Боева дача». Сейчас комитет архитектуры и градостроительства Курской области проводят мероприятия по подготовке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания для установления границ земельных участков, которые предназначены для размещения объектов регионального значения, уточнили чиновники.

После утверждения всех документов будут проведены проектирование, строительство и реконструкция объектов для реновации и восстановления историко-культурного облика центральной части Курска. В связи с этим при заключении договоров аренды и купли-продажи имущества в парке «Боева дача» администрации Курска необходимо будет согласовывать заключение всех договоров с администрацией Курской области.