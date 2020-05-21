2020-05-21T09:42:16+03:00
Общество

1000-летний юбилей Курска: как изменится город?

Парк "Патриот", реконструкция центра и трехмерная панорама
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянам обещают преобразить областной центр к юбилеюКурянам обещают преобразить областной центр к юбилеюФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В 2032 году Курск отпразднует 1000-летний юбилей. Подготовка к этому масштабному событию уже идет.

В областном краеведческом музее должна появиться новая экспозиция – трехмерная историко-художественная панорама Курской битвы. Аналога данного проекта нет ни в одном городе Центрального Черноземья, обещают в администрации региона.

Завершается разработка проектно-сметной документации по благоустройству парка «Патриот», расположенного на проспекте Победы. Помимо выставленных образцов военной техники на его территории появятся мемориальные композиции, инсталляции и арт-объекты с именами героев войны, интерактивный музей. Будут проведены работы по реконструкции трибуны и озеленению. Предусмотрена система навигации к остановкам общественного транспорта и ключевым достопримечательностям. Это место будет доступно и для маломобильных граждан.

В схему развития города включен и парк «Боева дача». Сейчас комитет архитектуры и градостроительства Курской области проводят мероприятия по подготовке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания для установления границ земельных участков, которые предназначены для размещения объектов регионального значения, уточнили чиновники.

После утверждения всех документов будут проведены проектирование, строительство и реконструкция объектов для реновации и восстановления историко-культурного облика центральной части Курска. В связи с этим при заключении договоров аренды и купли-продажи имущества в парке «Боева дача» администрации Курска необходимо будет согласовывать заключение всех договоров с администрацией Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Курском обнаружили мину
Курские спасатели провели воздушную разведку в Курчатовском районе
В Курской области арестовали банду "закладчиков"
В Курске СК начал проверку сообщений о невыплатах медикам
Куряне украли у соседей 700 кило металла
Режим самоизоляции по коронавирусу: больше всего "новых" больных среди курян среднего возраста
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: после видеообращения в соцсетях медики получили выплаты
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: на ИВЛ находятся 14 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе начнут делать "быстрые" тесты
"Масочный режим" в Курске по коронавирусу: оштрафовали десять водителей маршруток
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 мая 2020 года составило 744 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 мая 2020 года составило 2258 человек
За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ
С карты Курской области исчезли три населенных пункта
В Курске высадят более двух тысяч роз
В Курской области продолжается реабилитация Сейма
Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцова в Курске стали объектом культурного наследия
Под Курском нашли боевой арсенал
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: медикам доначислили более 8 миллионов рублей