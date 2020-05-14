Коронавирус в Курске, последние новости на 14 мая 2020 года: число тестов планируют увеличить до тысячи в с

Коронавирус в Курске, последние новости на 14 мая 2020 года.

По последним данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, в регионе проведено 29 128 исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, в среднем свыше 800 за сутки.

Обследования проводятся в трех учреждениях региона – лабораториях Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера (единый центр лабораторной диагностики), областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко и Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Последняя осуществляет большую часть этой работы, там проведено уже 18 019 исследований.

По информации регионального комитета здравоохранения, в Курской области разрабатывается план по увеличению объема тестирования на базе имеющихся лабораторий медицинских организаций. Задача – проводить в сутки не менее тысячи исследований.

В ближайшее время в терапевтическом корпусе городской больницы скорой помощи в Курске развернут 260 койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. До 10 июня в больнице появится еще 325 коек.

— Также еще 460 мест для пациентов, болеющих ковидом, может появиться на базе госпиталя для ветеранов войн и нескольких районных больниц. Сейчас я с коллегами прорабатываю этот вопрос. Ожидаю, что благодаря новым койко-местам мы достигнем целевого показателя Роспотребнадзора, - рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор Курской области продлил ограничения, установленные в связи с коронавирусом, до 31 мая. Как известно, Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая.

Роман Старовойт сообщил, что каждый регион сам будет решать, продлить ему или ослабить ограничительные меры. Все зависит от темпов распространения COVID-19.