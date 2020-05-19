2020-05-19T13:31:07+03:00
Происшествия

В Курске судят "решальщика", который обманывал людей на миллионы

В каждом случае подозреваемый придумывал новые невероятные истории
Ольга ДАНИЛОВА
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Суд скоро вынесет вердиктСуд скоро вынесет вердиктФото: Из архива КП.
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СК передал в суд уголовное дело против 42-летнего жителя Курска, обвиняемого в серии мошенничеств и покушений на мошенничество. Потерпевшими стали пять жителей различных регионов.

"Человек с большими связями" и лже-адвокат

- Мужчина заводил знакомства с бизнесменами в ресторанах, гостиничных комплексах Москвы, инициативно знакомился с ними, через общих знакомых и даже обманул отца одноклассника своего ребенка. В каждом случае он сам находил потенциальных жертв. В компаниях и при встречах он представлялся высокопоставленным сотрудником различных правоохранительных органов. Некоторые должности подтверждал поддельными удостоверениями, - рассказала начальника СЧ СУ УМВД России по Курской области Елена Леонова.

Первой жертвой мошенничества стала курянка, которая пыталась устроить своего сына на высоко оплачиваемую работу. Подозреваемый, представляясь человеком с большими связями в Москве, заверил ее, что решит этот вопрос за один миллион рублей. Потом сумма была повышена, и женщина потребовала от него вернуть средства. Подозреваемый продолжал уверять знакомую, что вопрос почти решен, но не хватает небольшой суммы и настаивал на продаже ее дома. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск.

Вторым по делу потерпевшим оказался житель Московской области. Ему предприимчивый курянин представился адвокатом с большими коррупционными связями. Свои услуги оценил в несколько миллионов рублей. Потерпевший передал лже-адвокату 1700 000 рублей, а впоследствии все же был приговорен к реальному лишению свободы, в установленном законом порядке. После отбытия срока заключения молодой человек, увидев фотоориентировку о розыске подозреваемого, приехал в Курск и подал заявление в полицию.

"Клиентка" продала автомобиль, чтобы отдать мошеннику 600 тысяч рублей

Еще одним потерпевшим стал предприниматель, который желал принять участие в крупном бизнес-проекте, на получение многомиллионного контракта. Коммерсант поверил мошеннику, который обещал получение контракта в обход конкурентов, и передал ему более 7 000 000 рублей. Предприниматель предусмотрительно потребовал взамен расписку о получении денег. Однако бизнес-проект не состоялся.

Следующими жертвами стала семья из Щигоровского района Курской области. Мошенник узнал о том, что мужчина находился в следственном изоляторе на период расследования уголовного дела по факту получении взятки, приехал домой к его родителям и, представляясь бывшим сотрудником правоохранительных органов пообещав за вознаграждение решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Женщина продала автомобиль, взяла кредит и отдала злоумышленнику 600 тысяч рублей. Но тот требовал еще. Тогда она поняла обман и обратилась в полицию.

С еще одним потерпевшим обвиняемый познакомился в школе, куда водил своего ребенка. Отец одноклассника имел небольшой бизнес - несколько магазинов по продаже одежды. Злоумышленник представился ему сотрудником правоохранительной структуры, который имеет возможность за небольшие деньги приобрести крупную партию конфискованной одежды, которую можно было бы продавать в магазинах предпринимателя, со значительной завышенной ценой. У злоумышленника, якобы, имелась почти полная сумма для оплаты партии. Не хватало чуть более одного миллиона. Бизнесмен передал новому знакомому 1 300 000 рублей. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.

17 томов дела

Следствием регионального УМВД установлено, что обвиняемый в мошенничестве никогда не работал ни в одной из правоохранительных структур и государственных органах. В процессе следствия доказано, что ни по одному из вопросов подозреваемый не вступал в связь с должностными лицами. Все его рассказы о крупных связях были способом совершения мошенничества.

Расследование уголовного дела длилось почти три года, составило 17 томов. Дело относится к категории сложных: выявлялись новые эпизоды в Курске, Курской области, Москве, Московской области, Воронеже.

Каждому факту была дана правовая оценка с использованием положений уголовного законодательства, с учетом специфической особенности расследования преступлений, связанных с противоправным поведением обвиняемого. Фактическая же сложность обусловлена необходимостью установления всех обстоятельств совершенных преступлений коррупционной направленности, выполнением следственных действий с потерпевшими и свидетелями, опрашивались лица, на которых подозреваемый ссылался в разговорах. Все они проживают как в Курске, так и за пределами Курской области: Брянск, Москва, Кабардино-Балкарская республика.

Обвиняемый, желая избежать уголовной ответственности на стадии предварительного следствия, неоднократно скрывался от органов предварительного следствия, долгое время был в розыске, воспрепятствовал производству процессуальных действий, осуществлял давления на свидетелей, отрицал очевидные факты, предоставлял ложные сведения о своей личности.

После установления его местонахождения он был арестован на весь период расследования уголовного дела.

В процессе расследования уголовного дела следователи предприняли необходимые меры по возмещению потерпевшим ущерба. Пострадавшим в ходе предварительного следствия был возмещен ущерб в сумме более 2 млн рублей. А также наложен арест на имущество обвиняемого, оценочная стоимость которого составила более 10 миллионов рублей. Этого будет достаточно, чтобы в дальнейшем направить его на возмещение всего ущерба потерпевшим. Этот вопрос будет решаться ими в гражданском порядке.

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении жителя Курской области передано в суд, его рассмотрение приближается к завершению. Вскоре ему будет избрано наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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