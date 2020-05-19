2020-05-19T12:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие услуги можно сейчас получить в МФЦ?

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Жителям Курской области рекомендуется максимально использовать дистанционный метод обращенияЖителям Курской области рекомендуется максимально использовать дистанционный метод обращенияФото: Из архива КП.
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Режим самоизоляции действует в Курске по коронавирусу. Поэтому услуги по-прежнему представляют только по предварительной записи.

Расширен перечень услуг

В многофункциональных центрах региона расширен перечень государственных услуг, соответствующий нормативный акт подписан в администрации Курской области. Теперь к государственным услугам Росреестра и возможности регистрации (подтверждению, восстановлению) учетной записи на портале госуслуг добавляются следующие виды:

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка;

- назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет (5000 рублей);

- осуществление единовременной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (10000) рублей;

- прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового свидетельства.

Вход только в масках и по предварительной записи

Предварительная запись осуществляется по телефону контакт-центра МФЦ: +7(4712) 74-14-80 (режим работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00), через официальный сайт МФЦ Курской области (mfc-kursk.ru), с помощью мобильного приложения «Мои Документы Курской области».

Оказание иных государственных и муниципальных услуг временно приостановлено.

Выдача документов осуществляется в штатном режиме без предварительной записи.

Посетителей допускают в помещения филиалов АУ КО «МФЦ» только в медицинских масках, при входе обрабатывают руки антисептиком.

Жителям Курской области рекомендуется максимально использовать дистанционный метод обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг через федеральный (gosuslugi.ru) и региональный (gosuslugi46.ru) порталы государственных услуг.

За сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 80 курян.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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