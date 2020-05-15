Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: покупателей без масок не будут обслуживать

12 мая в регионе утверждены санитарно-эпидемиологические требования к работе организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не ограничена.

На них возложена обязанность контролировать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, повязок, респираторов) не только сотрудниками, но и иными лицами, находящимися в их помещениях. Данное требование распространяется и на деятельность магазинов, торговых центров и аптек, пояснили в администрации региона.

За нарушение данного обязательного правила юридические и должностные лица, а также индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Для должностных лиц штрафы составляют от 10 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

С учетом этих требований, а также методических рекомендаций Минпромторга России руководителям и владельцам объектов, в том числе торговых точек и аптек, предлагается обеспечить печатные информационные материалы о соблюдении режима обязательного ношения СИЗ.

При обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего средства индивидуальной защиты, представитель организации информирует его о необходимости соблюдения данных требований и ответственности за нарушение режима.

В случае несогласия посетителя представитель организации торговли вправе отказать ему в обслуживании, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

Контроль за соблюдением настоящих требований обеспечивается Управлением Роспотребнадзора по Курской области, главами муниципальных районов и городских округов и отраслевыми органами исполнительной власти, отметили в обладминистрации

В Курчатове губернатор региона зашел в несколько магазинов и аптеку. Во всех торговых точках в продаже имелись маски и антисептики. Однако некоторые из продавцов, а также большинство покупателей были без масок или носили их неправильно.

- В каждой торговой точке увидел нарушения. Мы планируем в скором времени снять ограничения и открыть все, однако уровень заболеваемости в регионе высокий – ежедневно выявляем около 70 зараженных. Эту тенденцию мы не сломаем, если будем относиться халатно к рекомендациям, которые дает ВОЗ и Минздрав России и не соблюдать масочный режим, – отметил глава региона.