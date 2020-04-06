Коронавирус в Курске, последние новости на 6 апреля 2020: изолированных курян становится все меньше

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 апреля, под медицинским наблюдением в Курской области находятся 332 человека. Карантин снят с 612 человек. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции 61 пациент с признаками ОРВИ и пневмониями. Кроме того, в медучреждении проходят лечение четыре человека, у которых подтвердили коронавирус.

Напомним, среди больных - мама с восьмимесячным ребенком, которая приехала из-за рубежа, мужчина, который вернулся из столицы и женщина из района области, которую сначала доставили в областную клиническую больницу с другим диагнозом, затем у нее обнаружили пневмонию и коронавирус и перевели в Семашко.

Ранее власти приняли решение продлить срок введенных ранее ограничений до 30 апреля. Это касается приостановки работы объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

Со следующей недели работодатели должны будут перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности за период с 6 по 19 апреля.