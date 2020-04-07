В Курской области приступили к реализации проекта "Умная дорога"

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области внедряется интеллектуальная транспортная система. Она предусматривает расширение сети комплексов фото- и видеофиксации, передвижных пунктов весогабаритного контроля, а также автоматизированных систем метеорологического обеспечения автомобильных дорог (АСМО). В 2020 году наш регион вошел в число пяти субъектов, где будет реализован проект НП «ГЛОНАСС» – «Умная дорога».

Интеллектуальную транспортную систему мониторинга и управления движением планируется запустить в пилотном режиме на пробном участке автомобильной дороги Курск – Льгов – Рыльск - граница с Украиной. Начальной точкой участка станет проспект Ленинского Комсомола в микрорайоне Волокно Курска, конечной – село Дьяконово Октябрьского района. Общая протяженность составит 18 км.

- Специалистами центра подбирался участок, где с технической точки зрения можно реализовать отработку определенных сценариев дорожных ситуаций. Здесь имеется достаточное количество перекрестков, где можно регулировать проезд различного вида транспорта, осуществлять контроль пешеходных потоков. В Курске на выбранных участках планируется установить единую систему автоматизированного управления светофорами с учетом интенсивности движения, детекторами транспорта, стационарными камерами видеонаблюдения, комплексами фиксации нарушений ПДД, - рассказали в администрации региона.

Сейчас идет монтаж и наладка необходимого оборудования. После установки его интегрируют с имеющимися в регионе информационными системами. Планируется, что отработка различных сценариев дорожных ситуаций на практике в рамках проекта «Умная дорога» начнется в конце апреля 2020 года.