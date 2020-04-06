Поисковики разыскивают родных курянина Василия Горбунова, погибшего под Смоленском
В канун 75- летия Великой Победы московский поисковый отряд "Обелиск" обращается к курянам с огромной просьбой:
- Ищем родных Горбунова Василия Тимофеевича, 1920 г.р., рядового, красноармейца, уроженца и жителя деревни Сапогово Курского района Курской области.
Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того региона, где проживали до войны. Возможно, родные Горбунова Василия Тимофеевича и сейчас проживают в Курске или в Курской области Курской области.
ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 1920 г.р., рядовой, красноармеец 49 танкового полка, 10 Армии- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361281
Уроженец: Курская обл., Стрелецкий р-н, дер. Сапогово- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=408937020.
До войны проживал по тому же адресу. Мама: Горбунова Т.С.- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.
Современный адрес: Курская обл., Курский р-н, Пашковский с\с, дер. Сапогово.
Призван: Стрелецким РВК Курской области- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.
Воинская судьба: умер от ран 24.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.
Первичное место захоронения: братская могила в деревне Крутая Угранского района Смоленской области- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.
Современное место захоронения: Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области-https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437534
Документы с сайтов ОБД МЕМОРИАЛ, «Память народа»:
1. «Донесение о безвозвратных потерях» № 40528 от 09.10.1943 года ОУП 10 Армии, с.7- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361281
Фамилия Горбунов
Имя Василий
Отчество Тимофеевич
Дата рождения/Возраст __.__.1920
Место рождения Курская обл., д. Санова
Последнее место службы 10 гв. А 49 тп
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 24.08.1943
Первичное место захоронения Смоленская обл., Знаменский р-н, д. Крутая, братское кладбище, могила № 17
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 996.- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361281
2. Информация из Региональной Книги Памяти:
Фамилия ГОРБУНОВ
Имя Василий
Отчество Тимофеевич
Дата рождения/Возраст __.__.1920
Дата выбытия 24.08.1943
Название источника донесения Книга памяти. Курская область. Том 4 .- с. 178- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=408937020
Останки бойца были подняты поисковым отрядом "Обелиск", г. Москва ( командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области:
3. Информация и списков захоронения: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437534
Фамилия Горбунов
Имя Василий
Отчество Тимофеевич
Дата рождения/Возраст __.__.1920
Воинское звание красноармеец
Дата смерти 24.08.1943
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Смоленская обл.
Место захоронения Угранский р-н, с. Знаменка, на перекрестке дорог Вязьма - Юхнов и Вязьма - Угра, братское захоронение 23-24
Откуда перезахоронен д. Крутые - https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437534
Цель поиска родных: передать именную Папку по Солдату и место современного захоронения, чтобы родные смогли приехать и поклониться Памяти близкого им человека!
Командир московского поискового отряда "Обелиск"- Поляков М.М.
Волонтер Фаттахова Роза. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU