Поисковики разыскивают родных курянина Василия Горбунова, погибшего под Смоленском

В канун 75- летия Великой Победы московский поисковый отряд "Обелиск" обращается к курянам с огромной просьбой:

- Ищем родных Горбунова Василия Тимофеевича, 1920 г.р., рядового, красноармейца, уроженца и жителя деревни Сапогово Курского района Курской области.

Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того региона, где проживали до войны. Возможно, родные Горбунова Василия Тимофеевича и сейчас проживают в Курске или в Курской области Курской области.

ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 1920 г.р., рядовой, красноармеец 49 танкового полка, 10 Армии- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361281

Уроженец: Курская обл., Стрелецкий р-н, дер. Сапогово- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=408937020.

До войны проживал по тому же адресу. Мама: Горбунова Т.С.- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.

Современный адрес: Курская обл., Курский р-н, Пашковский с\с, дер. Сапогово.

Призван: Стрелецким РВК Курской области- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.

Воинская судьба: умер от ран 24.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.

Первичное место захоронения: братская могила в деревне Крутая Угранского района Смоленской области- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7.

Современное место захоронения: Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области-https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437534

Документы с сайтов ОБД МЕМОРИАЛ, «Память народа»:

1. «Донесение о безвозвратных потерях» № 40528 от 09.10.1943 года ОУП 10 Армии, с.7- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361281

Фамилия Горбунов

Имя Василий

Отчество Тимофеевич

Дата рождения/Возраст __.__.1920

Место рождения Курская обл., д. Санова

Последнее место службы 10 гв. А 49 тп

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия умер от ран

Дата выбытия 24.08.1943

Первичное место захоронения Смоленская обл., Знаменский р-н, д. Крутая, братское кладбище, могила № 17

Название источника донесения ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 18001

Номер дела источника информации 996.- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361281

2. Информация из Региональной Книги Памяти:

Фамилия ГОРБУНОВ

Имя Василий

Отчество Тимофеевич

Дата рождения/Возраст __.__.1920

Дата выбытия 24.08.1943

Название источника донесения Книга памяти. Курская область. Том 4 .- с. 178- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=408937020

Останки бойца были подняты поисковым отрядом "Обелиск", г. Москва ( командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области:

3. Информация и списков захоронения: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437534

Фамилия Горбунов

Имя Василий

Отчество Тимофеевич

Дата рождения/Возраст __.__.1920

Воинское звание красноармеец

Дата смерти 24.08.1943

Страна захоронения Россия

Регион захоронения Смоленская обл.

Место захоронения Угранский р-н, с. Знаменка, на перекрестке дорог Вязьма - Юхнов и Вязьма - Угра, братское захоронение 23-24

Откуда перезахоронен д. Крутые - https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437534

Цель поиска родных: передать именную Папку по Солдату и место современного захоронения, чтобы родные смогли приехать и поклониться Памяти близкого им человека!

Командир московского поискового отряда "Обелиск"- Поляков М.М.

Волонтер Фаттахова Роза. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.