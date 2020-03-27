21 миллиард рублей – на экологию

Экологическая программа на 2020-2025 годы с объемом инвестиций в 21 миллиард рублей утверждена компанией «Метеллоинвест». 70% бюджета программы пойдет на реализацию проекта «Чистый воздух», направленную на улучшение качества атмосферного воздуха.

По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, ответственное отношение к охране окружающей среды - один из ключевых приоритетов Компании:

– Это неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии, основанной на принципах устойчивого развития. Ежегодно мы инвестируем миллиарды рублей во внедрение наилучших доступных технологий. Экологическая программа позволяет нам выстроить системную долгосрочную работу в этой сфере. Наша цель – минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить эффективное использование природных ресурсов, быть в числе лидеров по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии.

В Экологическую программу также войдут проекты «Зеленая металлургия/внедрение и достижение НДТ», «Чистая вода», «Ноль отходов», «Чистая земля», «Биоразнообразие и ООПТ», «Экологический мониторинг», «Снижение выбросов парниковых газов», «Рециклинг/эффективное использование ресурсов», «Развитие функции НИОКР по снижению воздействия на окружающую среду», «Улучшение экологической обстановки в регионах присутствия», «Экологическая культура, просвещение, обучение персонала», «Экологический менеджмент».

В рамках Экологической программы к 2025 году намечено достигнуть следующих целей:

• снижение выбросов в атмосферный воздух на 7%;

• полный переход Михайловского ГОКа и ОЭМК на замкнутую систему оборотного водоснабжения - исключение сбросов сточных вод в водные объекты;

• поэтапный переход Лебединского ГОКа на замкнутую систему оборотного водоснабжения - снижение сбросов сточных вод на 50%*;

• 100%-ная переработка технологических отходов и материалов (без учета вскрыши и хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов);

• снижение на 33% объемов образования вскрыши на Лебединском и Михайловском ГОКах в результате строительства конвейерных комплексов;

• снижение на 1 млн тонн выбросов парниковых газов (CO2 эквивалента) у потребителей ЖРС Металлоинвеста.

Реализация Экологической программы приведет к сокращению:

• удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей;

• удельных выбросов при обогащении железных руд;

• водопотребления из поверхностных источников;

• объемов образования и размещения технологических отходов.

В рамках программы планируется:

• модернизация газоочистного оборудования на фабрике окомкования Лебединского ГОКа;

• техперевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа;

• реконструкция и сооружение газоочистного оборудования на Уральской Стали; модернизация и развитие систем оборотного водоснабжения на Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК;

• строительство дополнительных очистных сооружений на Лебединском ГОКе;

• другие проекты.

Одни из основных элементов программы – это снижение углеродоемкости продукции, повышение эффективности пыле- и газоочистных установок, сохранение биоразнообразия, рекультивация земель, усиление контроля качества окружающей среды (создание систем автоматического контроля выбросов и сбросов, стационарных и передвижных лабораторий экологического мониторинга).

Также в рамках программы Компания продолжит поддержку экологических субботников и раздельного сбора отходов.