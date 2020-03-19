В Курской области на средства гранта открыли сенсорную комнату для детей-аутистов

Сенсорную комнату для детей-аутистов обустроили в Железногорске активисты общественной организации «Равенство». Сделать это удалось благодаря участию в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Представленный организацией проект назывался «Волшебный доктор».

По словам руководителя НКО «Равенство» Анны Гущиной, уроки, занятия в кружках и мероприятия в силу медицинских причин действуют на детей с ОВЗ как возбудитель, поэтому им нужно расслабляться, отдыхать. Психологическая коррекция и разгрузка необходимы и родителям:

- Сегодня мы смогли осуществить свою мечту: в сенсорной комнате с ребятами работают два квалифицированных психолога - Татьяна Самойлова и Анна Романова. Дети, родители раскрылись, сдружились, взаимосвязь и общение дают хорошие результаты.

В сенсорной комнате есть «Волшебная пещера», которая снимает тревожность и раскрепощает детей. Коррекции и развитию помогают планшет для песочной терапии, световая «колба настроения», тренажер мозжечковой стимуляции баламетрикс, тактильные дорожки.

Сейчас сенсорную комнату посещает примерно шесть-семь ребят в день, а потребности намного больше.

В планах - охватить новыми оздоровительными технологиями всех нуждающихся детей, объединив их в небольшие группы.

В настоящий момент активисты работают над новым проектом, направленным на социально-бытовую адаптацию таких детей и обучению навыкам самостоятельной жизни.