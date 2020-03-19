2020-03-19T13:01:43+03:00
Коронавирус Covid-19

ЧП по коронавирусу: Курян заверили - продуктов в торговых сетях достаточно

В обладминистрации пообещали также контролировать цены
Ольга ДАНИЛОВА
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Ажиотаж создают в соцсетях, считают чиновникиАжиотаж создают в соцсетях, считают чиновникиФото: Светлана ВОЛКОВА
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"КП" уже сообщала о дефиците некоторых товаров, который куряне ощутили из-за коронавируса. Представители обладминистрации побывали с рейдом в некоторых супермаркетах накануне. Цель поездки – проверить обеспеченность товарами первой необходимости и ценовую политику на них, а также спрос у населения.

- Обстановка в торговом центре была спокойной, не наблюдалось никакого ажиотажа. На полках присутствовали товары различных ценовых сегментов - крупы, макароны, мука, овощи, фрукты, средства личной гигиены. Представлена продукция курских производителей. Дефицита не наблюдалось ни по одной из позиций, - поделились впечатлением чиновники.

Им также показали запасы и в складских помещениях - поставщики регулярно пополняют запасы в полном объеме.

Заместитель губернатора Сергей Стародубцев отметил, что все предприятия АПК работают в штатном режиме:

- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выполняют все заявки торговых сетей. В случае необходимости или повышенного спроса они готовы увеличить свои мощности от 30% до 90% по разным направлениям. Я имею в виду нашу базовую продукцию, востребованную у покупателей; это макароны, гречка и другие крупы.

Кроме того, отрабатывается возможность организовать продовольственные фермерские ярмарки на новом рынке в микрорайоне Северном.

Замгубернатора Вячеслав Берзин сказал, что магазины со спросом покупателей справляются:

- Продукции достаточно как на складах торговых сетей, так и на промежуточных, распределительных. Хочу обратиться к курянам: не надо поддаваться панике, которая поднимается в социальных сетях. Может, в отдельных магазинах и были проблемы, связанные с ажиотажным спросом, но эти процессы постепенно выравниваются. Придите в магазины и убедитесь в этом сами.

Руководители проинформировали о проведении ежедневного мониторинга динамики цен на продукты питания.

- Если будет наблюдаться какой-либо их скачок, то последует оперативное реагирование. То же самое касается и объемов запасов товаров. Местные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности готовы наращивать объемы производства продукции. Курская область обеспечивает себя продуктами питания на 70%, - добавили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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